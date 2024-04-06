مخاطر ارتفاع مستوى ضغط الدم العلوي

ويشير الدكتور فلاديمير غلاغوليف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن مستوى ضغط الدم يعتبر مرتفعا عندما يصل إلى 140\90 ملم عمود زئبق وأعلى.

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ويقول: "وفقا للتوصيات الروسية لعام 2020 والتوصيات الأوروبية الأحدث لعام 2023، يعتبر ضغط الدم مرتفعا عندما يصل إلى 140\90 ملم زئبق وتكرر هذا المستوى عند قياسه مرة ثانية".

ووفقا له، اعتمد هذا المعيار لتبسيط الممارسة الطبية. أي إذا ظهر أن مستوى ضغط الدم ارتفع إلى 140\90 ملم زئبق فعلى الشخص تناول أدوية لتخفيضه إلى مستواه الطبيعي وتخفيض خطر المضاعفات الناجمة عنه.

ولكن نتائج الدراسات تشير إلى أن احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض القلب يتضاعف عندما يصل مستوى ضغط الدم الانقباضي (العلوي) إلى 130 ملم عمود زئبق مقارنة بـ 120 ملم وأقل.

وينصح الأخصائي بضرورة استشارة الطبيب في مثل هذه الحالات، وكذلك زيادة النشاط البدني والتحكم بالوزن، واتباع نظام غذائي صحي والتقليل من تناول الأطعمة المالحة والتخلي عن العادات السيئة.

المصدر: gazeta.ru