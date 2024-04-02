اكتشاف علاقة بين السل وخطر الإصابة بالسرطان

اكتشف علماء كلية الطب بجامعة هانيانغ في كوريا الجنوبية أن مرض السل عامل خطر في تطور بعض أنواع السرطان.

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ويشير الموقع الإلكتروني للجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ESCMID)، إلى أن هذه الدراسة شملت 72542 مريضا مصابا بالسل ونفس العدد من المتطوعين الأصحاء. وقد جمع الباحثون بيانات عن الصحة البدنية لجميع الأشخاص المشاركين في الدراسة وأسلوب حياتهم ومستوى دخلهم ومكان إقامتهم وأعمارهم. ومن ثم تابعوا حالتهم الصحية في المتوسط مدة 67 شهرا (لم يتم تحديد إطار زمني واضح للمتابعة بسبب ظروف غير متوقعة، مثل عمليات النقل والوفيات).

واتضح للباحثين من هذه المتابعة أن معدل الإصابة بالسرطان لدى مرضى السل كان أعلى بشكل ملحوظ (80 بالمئة لجميع الأنواع)، مقارنة مع عامة السكان. وعلى وجه الخصوص، يرتبط مرض السل بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 3.6 مرة، وسرطان الدم بنسبة 2.4 مرة، وسرطان الرحم وبطانة الرحم والمبيض بنسبة 2.2 مرة. كما أنه مع مرض السل، زاد احتمال الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 57 بالمئة، وسرطان الغدة الدرقية - بنسبة 56 بالمئة، وسرطان المريء والمعدة - بنسبة 55 بالمئة.

المصدر: gazeta.ru