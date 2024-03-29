طريقة بسيطة لخفض نسبة السكر في الدم بدقيقتين فقط

كشف أحد أخصائيي مرض السكري عن طريقة بسيطة لخفض مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، يبدأ مفعولها في أقل من دقيقتين.

ويرتفع مستوى السكر في الدم مباشرة بعد تناول الطعام، خاصة عندما يحتوي على الكربوهيدرات. ولا تعود مستويات السكر "من تلقاء نفسها" إلى مستوى ما قبل الوجبة عند مرضى السكري.

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وقال خبير الغدد الصماء، المعروف على "تيك توك" باسم The Voice of Diabetes: "تظهر الدراسات الجديدة أن المشي لمدة دقيقتين إلى 5 دقائق فقط بعد تناول الوجبة (المشي الخفيف) يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ. ما يحدث هو أن عضلاتنا تبدأ في استخدام الغلوكوز من الطعام الذي تناولناه للتو للحصول على الطاقة، وبالتالي تنخفض مستويات السكر في الدم. أعلم أنه ليس من السهل دائما ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام، ولكن حتى المشي لمدة دقيقتين سيكون له تأثير كبير على مستويات السكر في الدم".

وتدعم الأبحاث أيضا تأثير المشي على نسبة الغلوكوز في الدم. وثبت سابقا أن المشي لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة يخفض مستويات السكر في الدم بمقدار كبير، وفقا لدراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية للطب الرياضي.

وتشير النتائج إلى أن الالتزام بنظام المشي يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بنسبة 60%، مقارنة بالجلوس طوال اليوم.

المصدر: إكسبريس