مخاطر التخلي عن تناول الحليب على الصحة

تشير الدكتورة إينا إيونوفا الأستاذة المساعدة في قسم تكنولوجيا الحليب ومنتجات الألبان وصناعة الجبن في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية، إلى أنه لا يحبذ التخلي عن الحليب تماما.

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ووفقا لها، لا ينصح أبدا باستبعاد الحليب من النظام الغذائي وخاصة للأطفال. لأن لمنتجات الألبان أهمية خاصة للنمو والتطور الصحي للأطفال في سن المدرسة، لأنها تحتوي على المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات.

وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "يمكن للحليب و/أو منتجات الألبان أن تحل محل ما يصل إلى 40 بالمئة من النظام الغذائي اليومي للشخص. وتناول منتجات الألبان التي تحتوي على البروبيوتيك يساعد على تحسين التوازن الهضمي وصحة الجهاز المناعي. وتساعد منتجات الألبان المحتوية على البروبيوتيك في الحماية من الميكروبات الضارة المحتملة وتدعم صحة الجهاز التنفسي والفم".

وتضيف: "يعرض المنتجون مجموعة واسعة من الحليب ومنتجات الألبان. ولكن يجب قبل شراء الحليب والزبدة والجبن ومنتجات الألبان الأخرى من المتجر، قراءة الملصقات الخاصة بها. لأن منتجات الألبان الخالية من المواد الحافظة تكون تركيبتها بسيطة ومدة صلاحيتها قصيرة. وإذا كان الملصق يشير إلى أن هذه المادة "منتج يحتوي على الحليب"، "منتج الألبان"، "منتج اللبن الرائب"، وما إلى ذلك، فإنها إشارة إلى أن هذه المنتجات تحتوي في تركيبها على أقل من 50 بالمئة من مواد أخرى ليست ألبان".

المصدر: Gazeta.Ru