 
مباشر

مخاطر التخلي عن تناول الحليب على الصحة

الصحة

مخاطر التخلي عن تناول الحليب على الصحة
Globallookpress CHROMORANGE / Bernd Kröger
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x93w

تشير الدكتورة إينا إيونوفا الأستاذة المساعدة في قسم تكنولوجيا الحليب ومنتجات الألبان وصناعة الجبن في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية، إلى أنه لا يحبذ التخلي عن الحليب تماما.

إقرأ المزيد
فوائد ومضار مشتقات الألبان
فوائد ومضار مشتقات الألبان



ووفقا لها، لا ينصح أبدا باستبعاد الحليب من النظام الغذائي وخاصة للأطفال. لأن لمنتجات الألبان أهمية خاصة للنمو والتطور الصحي للأطفال في سن المدرسة، لأنها تحتوي على المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات.

وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "يمكن للحليب و/أو منتجات الألبان أن تحل محل ما يصل إلى 40 بالمئة من النظام الغذائي اليومي للشخص. وتناول منتجات الألبان التي تحتوي على البروبيوتيك يساعد على تحسين التوازن الهضمي وصحة الجهاز المناعي. وتساعد منتجات الألبان المحتوية على البروبيوتيك في الحماية من الميكروبات الضارة المحتملة وتدعم صحة الجهاز التنفسي والفم".

وتضيف: "يعرض المنتجون مجموعة واسعة من الحليب ومنتجات الألبان. ولكن يجب قبل شراء الحليب والزبدة والجبن ومنتجات الألبان الأخرى من المتجر، قراءة الملصقات الخاصة بها. لأن منتجات الألبان الخالية من المواد الحافظة تكون تركيبتها بسيطة ومدة صلاحيتها قصيرة. وإذا كان الملصق يشير إلى أن هذه المادة "منتج يحتوي على الحليب"، "منتج الألبان"، "منتج اللبن الرائب"، وما إلى ذلك، فإنها إشارة إلى أن هذه المنتجات تحتوي في تركيبها على أقل من 50 بالمئة من مواد أخرى ليست ألبان".

المصدر: Gazeta.Ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا