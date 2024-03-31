أغذية تخفف من أعراض انقطاع الطمث لدى النساء

تتغير صحة المرأة، مع بداية سن اليأس، لذلك يحاول الطب الحديث مساعدتها على التكيف مع هذه التغييرات. وإذا كانت لا ترغب في تناول الأدوية، فهناك علاجات طبيعية تساعد أيضا.

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ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أنه لا ينبغي اعتبار انقطاع الطمث كارثة، لأن المرأة تبقى جذابة في جميع مراحل عمرها.

ويقول: "يجب ألا تعتقد المرأة أنها عاشت وعاشت والآن انتهى كل شيء وساءت حياتها، ولا تستطيع النوم، وأنها متوترة، وبشرتها جافة، وكبرت في السن. لأنه حاليا ولحسن الحظ، هذا أبعد ما يكون عن الواقع".

ووفقا له، لا يمكن تأجيل انقطاع الطمث. ولكن يمكن مقاومة عواقب هذا التغيير الهرموني الفجائي. بالطبع معظم ممثلات الجنس اللطيف لا يوافقن على العلاج بالهرمونات البديلة. ولكن من المحتمل جدا موافقة معظمهن على تعديل النظام الغذائي.

ويقول: "يمكن أن تخفف الأطعمة الغنية بالإستروجين النباتي من أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة، والتهيج، وقلة النوم، وما إلى ذلك. على الرغم من أنه، بالطبع، لا يمكن مقارنة فعاليتها بفعالية الهرمونات الاصطناعية. ولكنها تقلل من هذه الأعراض".

ووفقا له، اكتشف العلماء هرمون الإستروحين النباتي في فول الصويا ومنتجاته (جبن توفو والتمبة) وكذلك في بذور الكتان واليقطين وعباد الشمس والثوم والفاصوليا والفول السوداني والبروكلي وغيرها.

المصدر: فيستي. رو