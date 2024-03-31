 
مباشر
عاجل
مراسلنا: مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء استهداف خيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

أضرار الجمع بين تركيبات غذائية مختلفة

الصحة

أضرار الجمع بين تركيبات غذائية مختلفة
Globallookpress Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8um

يمكن أن يؤدي تناول مواد غذائية مختلفة معا إلى مشكلات صحية وسوء الهضم، ما يؤثر سلبا في الصحة بصورة عامة.


وتشير خبيرة التغذية الروسية ناتاليا لازورينكو في حديث لـ NEWS.ru إلى أن الحديث يدور عن البروتينات والنشا والكحول واللحم والحليب والحمضيات والزبادي.

إقرأ المزيد
مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع الكرز
مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع الكرز

ووفقا لها، يؤدي تناول اللحم مع البطاطس إلى سوء الهضم والشعور بثقل في المعدة. كما أن تناول الفواكه بعد وجبة الطعام مباشرة يؤدي إلى التخمر وتكوين الغازات في المعدة بسبب اختلاف سرعة هضم هذه المواد.

وتتابع الخبيرة، يمكن للحمض الموجود في الحمضيات أن يسبب تخثر بروتين الحليب، ما يؤدي إلى اضطراب عمل المعدة. ويمكن لحموضة الفاكهة أن تدمر البروبيوتيك الموجود في الزبادي، ما يقلل من فوائد تناولهما معا. كما يسبب تناول اللحوم مع الكحول ضغطا زائدا على الكبد ويضعف عملية الهضم.

وكانت لازورينكو قد أعلنت في وقت سابق، أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​هو أحد أكثر أنواع الأنظمة الغذائية التي تم بحثها والموصى بها. لأنه وفقا لها، هذا النظام الغذائي غني بالأطعمة النباتية وزيت الزيتون والمكسرات والأسماك والفواكه، ما يساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يحمي ​​من الالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ويحافظ على وزن صحي.

المصدر: NEWS.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا