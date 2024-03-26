"الدخول في حالة سبات".. آلية جديدة تضمن عدم عودة الإصابة بسرطان الثدي

اكتشف فريق من العلماء آلية دخول خلايا سرطان الثدي في حالة سبات لتفادي العلاج قبل "الاستيقاظ" بعد سنوات مسببة انتكاسة يصعب علاجها.

ودرس العلماء في معهد أبحاث السرطان في لندن، آلية الإصابة المتكررة بسرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات هرمون الاستروجين (ER+)، والذي يشكل 80% من جميع سرطانات الثدي.

واستكشفوا دور الإنزيم المعروف باسم G9a، ووجدوا أن تثبيطه يمنع الخلايا السرطانية من أن تصبح خاملة، ويقتل الخلايا التي كانت في حالة "سبات" بالفعل.

ويعرف سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات هرمون الاستروجين (ER+) بأنه حساس لهرمون الاستروجين، والذي يمكن أن يساعد الخلايا السرطانية على الانقسام والنمو.

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ويتضمن العلاج غالبا مجموعة من العلاجات والجراحة المختلفة، بما في ذلك استخدام حاصرات هرمون الاستروجين، المعروفة باسم علاج الغدد الصماء، لمدة عقد من الزمن.

وقالت البروفيسور لوكا ماجناني، من معهد أبحاث السرطان في لندن: "أردنا أن نفهم سبب عودة سرطان الثدي حتى نتمكن من إيجاد طرق لوقفه، حتى لا يضطر الناس إلى العيش في خوف أو مواجهة الأخبار المدمرة عن الانتكاس".

وأضافت: "حدد بحثنا آلية رئيسية تستخدمها الخلايا السرطانية للتهرب من العلاج من خلال البقاء في حالة سبات قبل أن "تستيقظ" بعد سنوات وتبدأ في الانقسام بسرعة مرة أخرى. آمل أن تؤدي نتائجنا المبكرة بعد ذلك إلى إجراء أبحاث لاستهداف خلايا سرطان الثدي النائمة، بحيث يمكن للمرضى في يوم من الأيام، دون الحاجة لسنوات من العلاج الهرموني، التأكد من أن السرطان لن يعود مرة أخرى".

وقالت الدكتورة طيبه جيواني، مديرة المشاركة العلمية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "تستخدم هذه الدراسة نهجا مبتكرا لتحليل وراثة الخلايا النائمة واكتساب نظرة ثاقبة مهمة حول الآليات التي تؤدي إلى السكون. وعلى الرغم من أنها في مرحلة مبكرة، إلا أن النتائج تكشف عن أهداف جديدة محتملة لتطوير علاجات مبتكرة تمنع عودة سرطان الثدي".

نشرت الدراسة في مجلة Cancer Discovery.

المصدر: ديلي ميل