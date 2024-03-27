أطعمة نستهلكها يوميا تحتوي على ملح أكثر من كيس رقائق البطاطا

ينصح خبراء الصحة بضرورة الحد من تناول الملح قدر الإمكان، لأن الصوديوم يرتبط بزيادة ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويقول الخبراء إن عددا من الأطعمة الشائعة التي نستهلكها يوميا قد تحتوي على القدر نفسه من الملح (إن لم يكن أكثر) مقارنة بكيس رقائق البطاطا العادي.

وفيما يلي أطعمة يومية تحتوي على نسبة عالية من الملح:

البسكويت

أفادت صحيفة "تلغراف" أن قطعتين من البسكويت تحتويان على كمية من الملح تعادل ما يحتويه كيس واحد من رقائق البطاطا.

الجبنة

يعد الملح ضروريا في صناعة الجبن، لكن منظمة Action on Salt تقول إن بعض الشركات المصنعة تستخدم أكثر من اللازم.

ووجد تقرير المنظمة أن نوعا من جبنة "شيدر" شديد الملوحة بشكل غير متوقع، مع 2 غرام من الملح لكل 100 غرام، ما يعني أن 50 غراما تعادل أكثر من كيسين من رقائق البطاطا.

ويقال إن الأجبان النباتية هي الأكثر ملوحة على الإطلاق.

حبوب وجبة الفطور

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يشعر الناس بالقلق من محتوى السكر في هذه الحبوب، ولكن من الممكن أيضا أن تكون مليئة بالملح. ويمكن أن تكون حبوب الفطور الصحية مالحة أيضا.

الخبز

يعد خبز السوبر ماركت أحد أكبر مصادر الملح في النظام الغذائي. وقد تحتوي شريحة واحدة من شرائح خبز الحبوب الكاملة على 0.46 غرام من الملح.

اللحوم النباتية



على غرار الجبن النباتي، يمكن أن تكون البدائل النباتية للحوم مليئة بالملح.

وقالت سونيا بومبو، أخصائية التغذية المسجلة في منظمة Action on Salt، لصحيفة "تليغراف": "إن تناول كميات أقل من اللحوم يمكن، بل وينبغي، أن يكون مفيدا لك، لكن الناس غالبا ما يعتبرون البدائل النباتية أكثر صحة عندما لا يكون هذا هو الحال بالضرورة".

الصلصات الجاهزة

يمكن أن تحتوي ملعقة كبيرة من صلصة الخل الخالية من الدهون على 0.11 غرام من الملح، وفقا لبومبو. كما يحتوي كل 15 غرام من كاتشب الطماطم على 0.3 غرام من الملح.

الوجبات والحساء الجاهز

ربما لا يكون مفاجئا أن الوجبات الجاهزة تحتوي على نسبة عالية من الملح، لكن الحساء عادة ما يعتبر خيارا صحيا.

وعادة، يحتوي حساء الدجاج والخضروات الموجود في العديد من محلات السوبر ماركت على نحو 2.4 غرام من الملح لكل وجبة.

المصدر: إكسبريس