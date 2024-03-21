أطعمة تساعد على مكافحة الصلع

تعاني نسبة كبيرة من الرجال والنساء في مختلف الأعمار من نقص التغذية، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر وتدهور حالته.

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وتشير الدكتورة صوفيا خاوستوفا أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، إلى أن تساقط الشعر يبدأ عادة بسبب نقص الحديد والكالسيوم واليود والنحاس والفوسفور والسيلينيوم والزنك وكذلك فيتامينات A وD وE وC وB7 وB9 وB12 .

وتؤكد الطبيبة أن مكافحة الصلع، يجب أن تعالج من قبل طبيب مختص واتباع نظام غذائي متنوع وصحي ويشمل:

- البيض. يحتوي على الكثير من البروتين والبيوتين، الذي يدخل في تركيب الكيراتين، وهو أحد أهم مكونات الشعر.

- الحمضيات. غنية بفيتامين C، الذي يحارب الجذور الحرة ويعيد إنتاج الكولاجين والبروتين إلى طبيعته.

- السبانخ. له تأثير جيد على الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات وحمض الفوليك.

- البطاطا الحلوة. مصدر للبيتا كاروتين الذي يدخل في تركيب فيتامين A الذي بدوره يقوي بصيلات الشعر ويحفز نموها.

- اللحوم. غنية بالحديد والروتينات، ما يجعل بصيلات الشعر قوية ومشبعة بالأكسجين.

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- المكسرات. باعتبارها مصدر للأحماض الدهنية الصحية والزنك وكذلك فيتامينات E وB التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.

- الفول. يعمل على ترميم وتقوية الشعر لما يحتويه من الزنك والبيوتين وحمض الفوليك والبروتين والحديد.

- الأفوكادو. غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تضيف لمعانا للشعر.

وتقول: "يجب كل يوم شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء. وزيادة الكمية مفيدة. كما يجب التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو استبعادها من النظام الغذائي. وإذا فقد الشعر حالته السابقة وأصبح جافا، يجب تناول الزنك والمنغنيز والكروم لتطبيع تدفق الدم الشعري، الذي يغذي فروة الرأس وبصيلات الشعر، حيث يجب أن يحصل الجسم على 10- 15 ملغ من الزنك و5- 10 ملغ من المنغنيز و35-60 ملغ من الكروم. يوجد الزنك في القمح المنبت، والفاصوليا، وبذور اليقطين، وقلوب الدجاج ولحم البقر. والمنغنيز في الثمار والحنطة السوداء والنخالة. و الكروم في النعناع والتونة والبنجر".

المصدر: runews24