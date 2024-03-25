مبادئ بسيطة تساعد على تجنب الإصابة بالخرف في سن الشيخوخة

ذكرت عالمة النفس الروسية تاتيانا كوروبوفا بعض المبادئ الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بالخرف في سن الشيخوخة.

وحسب الأخصائية فإن الجيل الأكبر سنا يحتاج، كما هو الحال في السن المبكرة، إلى مزاولة أسلوب الحياة النشط والالتزام ببعض المبادئ البسيطة التي من شأنها أن تمنع الإصابة بمرض الخرف في سن الشيخوخة.

ويفيد المبدأ الأول بأن "الحركة هي الحياة"، حيث يجب ممارسة التمارين البدنية والرياضة قدر الإمكان والتمارين الصباحية والمشي (10 آلاف خطوة على الأقل يوميا في الهواء الطلق)، ما يساهم في إمداد الدماغ بالدم بشكل جيد وتوفير المواد الغذائية للخلايا العصبية. ويعني ذلك أن عضلات الدماغ سوف تتشبع بالأكسجين.

إقرأ المزيد

ويفيد المبدأ الثاني بأن نمط الحياة الصحي هو "المفتاح لطول العمر"، وأوصت الطبيبة باستبعاد الكحول والتبغ والمكملات الغذائية وكذلك تنظيم النوم وعدم تعريض نفسك للتوتر. وجدير بالذكر أن التواصل مع الأقارب والمشاعر الإيجابية وكذلك النظام الغذائي السليم والمتوازن سيساعد في الوقاية من الخرف.

كما يجب إدراج الفواكه والخضروات والمكسرات والأسماك والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي. ومن الأفضل طهي الطعام بزيت الزيتون. وقالت الأخصائية إنه يحتوي على المزيد من فيتامين (أوميغا 3) ومضادات الأكسدة وفيتامين(B).

والمبدأ الثالث مفاده بأن الدماغ، مثل الجسم، "يحتاج إلى التدريب". لذلك، تحتاج إلى حل الكلمات المتقاطعة، والألغاز، والكلمات الممسوحة ضوئيا. من المفيد أيضا إعطاء الأفضلية لقراءة الكتب والمجلات، ومن المستحسن الحد من مشاهدة التلفزيون باعتباره طريقا مباشرا إلى لخرف.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا