طبيبة توصي بتناول الخضروات الورقية في الربيع

تنصح الدكتورة ناتاليا تاناناكينا أخصائية الغدد الصماء بإدراج الحمضيات والكيوي والخضروات الورقية في النظام الغذائي في فصل الربيع.

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وتقول الطبيبة في حديث لـ riamo.ru: "يجب للوقاية من نقص الفيتامينات في فصل الربيع، إدراج الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي. أي من الضروري تناول الحمضيات والكيوي والخضروات الورقية والفاصوليا والثمار والمكسرات والأسماك والبيض والحليب ومنتجات الألبان، التي تزود الجسم بالعناصر المغذية الأساسية".

وتشير موضحة، هذه اطعمة تحتوي على فيتامينات مجموعة В و С وD وعلى العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والزنك والحديد الضرورية للحفاظ على الصحة في فترة الانتقال الربيعية.

وتقول: "يعاني الجسم في بداية الربيع من نقص الفيتامينات وخاصة فيتامينات مجموعة В و С وD ونقص هذه الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى إضعاف منظومة المناعة وسوء حالة الجلد والشعر والأظافر وانخفاض الطاقة وتدهور الحالة الصحية بصورة عامة".

المصدر: riamo.ru