مادة غذائية "لذيذة" يمكن أن تساعد على درء خطر الموت المبكر

كشف خبير تغذية عن طعام لذيذ يمكن أن يكون له تأثير كبير على أمراض القلب والأوعية الدموية، ما قد يساعد على درء خطر الوفاة المبكرة.

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ويوضح البروفيسور تيم سبيكتور، خبير التغذية وأستاذ علم الأوبئة الوراثية في جامعة كينجز كوليدج في لندن ومؤسس تطبيق Zoe health، أن الشوكولاتة يمكن أن تفيد قلبك، وتعزز بكتيريا الأمعاء، وتمنعك من الموت المبكر، طالما أنك تختار النوع المناسب.

وأشار سبيكتور إلى أن الكاكاو اللذيذ يخفي فوائد صحية كبيرة. إنه في الواقع يتفوق على بعض "الأطعمة فائقة الجودة" (مصطلح تسويقي للأغذية المفترض أنها ذات فوائد صحية) عندما يتعلق الأمر بالمواد الكيميائية الرئيسية.

وقال خبير التغذية، عبر حسابه على "إنستغرام": "إذا كنت تحب الشوكولاتة، فهذه أخبار جيدة لك. الشوكولاتة الداكنة هي غذاء صحي ويجب أن نبدأ الحديث عنها في هذا السياق. إنها مليئة بالبوليفينول. وهو مصدر للألياف".

وفي الواقع، وجدت إحدى الدراسات أن إجمالي محتوى البوليفينول في مسحوق الكاكاو يتجاوز محتوى "الأطعمة فائقة الجودة" مثل التوت والرمان.

وتعمل مادة البوليفينول مثل الفلافانول بمثابة "وقود" لميكروبات الأمعاء، ما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة ويقلل عدد البكتيريا المسببة للأمراض أو البكتيريا الضارة.

ومن المثير للدهشة أن قطعة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحتوي أيضا على كمية من الألياف الموجودة في الأطعمة النباتية مثل الخضروات.

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وقال البروفيسور سبيكتور: "الشيء الوحيد الذي يفاجئ الناس دائما هو كمية الألياف الموجودة في الشوكولاتة، نحو 7-12غ في 100غ من الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70% من الكاكاو والتي تزيد مع نسبة الكاكاو".

وبصرف النظر عن محتواه العالي من مادة البوليفينول والألياف، يمكن للكاكاو أيضا أن يعزز طول العمر.

ويشرح سبيكتور: "لقد صدرت مؤخرا دراسة ضخمة أجريت على 20 ألف شخص أعطوهم مستخلصات الكاكاو. وتتبعوهم لمدة 3.5 سنة. وبالمقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا العلاج الوهمي، فقد أظهرت النتائج انخفاضا بنسبة 27% في الأشخاص الذين يموتون بسبب أمراض القلب إذا كانوا يتناولون مكملات الكاكاو. لذا فهذه أخبار رائعة".

وأوصى البروفيسور بالتأكد من اختيار الأنواع التي لا تحتوي على مستحلبات وتحتوي على أعلى نسبة من الكاكاو حتى تتمكن من الاستمتاع بالطعم مع تقليل محتوى السكر، مع زيادة محتوى البوليفينول والألياف.

المصدر: إكسبريس