3 مشروبات شائعة تجعل بشرتك تبدو أكبر سنا

حدد أحد الخبراء 3 مشروبات يمكن أن تحفز شيخوخة بشرتك لتبدو أكبر سنا، ما يؤكد أن ما يستهلكه الإنسان يؤثر فعليا على شكله الخارجي.

وقال روبرت لوف، عالم الأعصاب المتخصص في مساعدة الناس على الوقاية من مرض ألزهايمر، إنه ينبغي الحذر من المشروبات التالية للحفاظ على صحة البشرة.

1. القهوة

تقدم القهوة بعض الفوائد الصحية الواعدة للدماغ وصحة الأمعاء وغير ذلك، ولكن الكافيين مدر للبول ما قد يؤدي إلى جفاف الجسم والبشرة لتبدو أكبر سنا. لذلك يجب عدم الإكثار من كمية القهوة المستهلكة خلال النهار.

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2. الصودا

تعرف الصودا بأنها مليئة بالسكريات التي تزيد من نسبة الغلوكوز في الدم.

وأوضح لوف أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الالتهاب، أحد الأسباب الرئيسية لشيخوخة الجلد. وأضاف: "الصودا الدايت هي أسوأ على الإطلاق".

3. الكحول

قال لوف: "الكحول يعمّر بشرتك عن طريق تجفيف الجلد والجسم، كما يؤدي إلى شيخوخة الدماغ ويضر بالأمعاء، وبالتأكيد مضر للكبد. ويضعف الكحول الاتصال بين الدماغ والأمعاء، ويضر بشكل مباشر بنومك. كل هذه الأشياء تجعل الكحول ضارا للغاية لبشرتك وجسمك بالكامل".

المصدر: إكسبريس