أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن تناول البقوليات (الحمص، البازلاء، الفول، العدس، الفاصوليا وغيرها) يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.



وتوضح الدكتورة داريا أوتيوموفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الخصائص المفيدة للبقوليات.

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وتقول: "البقوليات غنية بالمواد المفيدة للجسم. فمثلا، تحتوي على فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحمي الجسم من عمليات الأكسدة التي تؤدي إلى أمراض القلب، وتعزز نشاط الكريات البيض - خلايا الدم المشاركة في العمليات المناعية. وتحتوي أيضا على 10.5 بالمئة من حاجة الجسم اليومية للفوسفور، ما يساعد في الحفاظ على صحة مينا الأسنان وتمعدن أنسجة العظام. وتحتوي 100غ من هذه المنتجات على نحو 18 بالمئة من حاجة الجسم اليومية للحديد المفيد بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم بسبب نقص الحديد".

وتشير الطبيبة إلى أن البروتين يشكل 40 بالمئة من تركيب البقوليات، لذلك تجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة طويلة. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية فمثلا 100غ من الفاصوليا المسلوقة تحتوي على 180 سعرة حرارية. وبالإضافة إلى ذلك تحسن البقوليات عملية الهضم لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية حيث تحتوي 100غ منها على 15غ من الألياف الغذائية ما يعادل 50 بالمئة من حاجة الجسم اليومية.

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وتقول: "يجب أن نأخذ بالاعتبار أنه للحفاظ على صحة الجسم، لا تكفي البقوليات وحدها. أي يجب اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع. لكل وجبة، يتم تقسيم طبق قطره 22-23 سم إلى أربعة أجزاء: نصفه للخضار والفواكه، وربعه للبروتينات النباتية، مثل الفول أو البازلاء أو العدس أو الحيوانية - اللحوم الخالية من الدهون أو الأسماك أو الدواجن، والربع الثاني- للكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب والمعكرونة".

وتوصي الطبيبة بتناول البقوليات 2-3 مرات في الأسبوع لا أكثر لأنها تشكل عبئا على الجهاز الهضمي وتسبب تكون الغازات وانتفاخ البطن.

وتقول: "لا ينصح من يعاني من النقرس بتناول البقوليات لأنها تحتوي على البيورينات التي تتحول في الجسم إلى بلورات حمض البوليك. كما لا ينصح من يعاني من قرحة المعدة والأثني عشري، لأنها يمكن أن تهيج الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي لاحتوائها على ألياف غذائية خشنة".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"