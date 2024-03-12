نصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال فترة الصيام

يتعرض العديد من الناس خلال فترة الصيام لبعض المشكلات في الجهاز الهضمي نتيجة اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة، فما هي الوسائل لتجنب هذه المشكلات خلال شهر رمضان؟

لتجنّب التلبكات المعوية والمعدية وتقليل الضغط على الجهاز الهضمي ينصح خبراء الصحة بالابتعاد عن الوجبات الثقيلة أثناء فترة السحور، واستبدال الأطعمة المشبعة بالدهون والسكريات بأطعمة غنية بالألياف والبروتين، كما ينصح بتقسيم الوجبات خلال فترة الإفطار وتناول كميات قليلة من الطعام مع كل وجبة.

وينصح الأطباء أيضا بشرب كميات كافية من الماء خلال فترة الإفطار لتجنب جفاف الجسم أثناء فترة الصيام، والابتعاد عن المشروبات المنبهة كونها تسرّع عملية طرح السوائل من الجسم، وكذلك الابتعاد عن المشروبات الغازية التي تسبب النفخة وتحوي على كميات كبيرة من السكريات.

ولدعم الجهاز الهضمي وتحسين وظائفه ينصح الأطباء بالإكثار من السلطات والخضار والفواكه الغنية بالألياف التي تحسّن عمل الأمعاء، كما ينصح بالزبادي ومشتقات الألبان الغنية بالبكتيريا النافعة التي تحسن عمل الجهاز الهضمي بشكل عام.

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ومن الأمور المهمة التي يركز عليها خبراء التغذية هو عدم شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة أثناء السحور لتجنّب التلبكات في المعدة، وبعد تناول وجبة الإفطار بساعة تقريبا ينصح بالمشي أو القيام بتمارين رياضية خفيفة الأمر الذي يقل من نسب السكريات في الجسم ويساعد على تنشيط عميات الهضم.

ويرى بعض الخبراء أن بعض المشروبات الساخنة مثل الشاي الأخضر تساعد على تنشيط عملية الهضم في الجسم وكذلك الحال مع بعض التوابل مثل القرفة والزنجبيل والكمون، كما ينصح بالابتعاد عن التدخين لما له من آثار سلبية على المعدة والأمعاء والجسم بشكل عام.

المصدر: وكالات