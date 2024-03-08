العواقب المميتة للإكثار من تناول الزبدة

أعلنت الدكتورة كريستينا زابلافنوفا أخصائية أمراض الباطنية، أن الإكثار من تناول الزبدة يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وأمراض مميتة، بما فيها احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

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وتشير الطبيبة في حديث لـ NEWS.ru إلى أنه على الرغم من مذاقها اللذيذ، لا ينصح بتناول أكثر من 5-10 غرامات في اليوم، لأن الإكثار من تناولها يمكن أن يؤدي إلى عواقب مميتة، مثل الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب والانسداد الرئوي وتصلب الشرايين والسمنة.

ووفقا لها، تحتوي الزبدة على سعرات حرارية عالية وعلى الكثير من الدهون المشبعة، التي تزيد من أعباء الجهاز الهضمي. لذلك يمنع المرضى الذين يعانون من الوزن الزائد وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وكذلك أمراض الكبد والمرارة والتهاب البنكرياس من تناول الزبدة.

وتشير إلى أن المنع يشمل جميع أشكال الزبدة بما فيها الزبدة المستخدمة في الحلويات والمعجنات والأطعمة الأخرى.

المصدر: NEWS.ru