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كيف يؤثر التهاب المعدة على الذاكرة؟

الصحة

كيف يؤثر التهاب المعدة على الذاكرة؟
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صورة تعبيرية
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يشير الأطباء إلى أن التهاب المعدة يمكن أن يؤثر سلبا في وظائف الدماغ، ولكن العلاج المناسب سيساعد على استعادة الصحة.



التهاب المعدة، هو التهاب الغشاء المخاطي للمعدة وله أعراض مختلفة، يمكن أن تكون حادة أو مزمنة.

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ويسبب التهاب المعدة التهاب وضمور خلايا الغشاء المخاطي للمعدة، ويمكن أن يؤثر سلبا في الذاكرة. ويؤدي ضمور الخلايا إلى ضعف امتصاص العناصر المغذية بما فيها المعادن والفيتامينات الضرورية لعمل الدماغ بصورة طبيعية. وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف الذاكرة وبطء الوظائف المعرفية وحتى يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

ومن أعراض التهاب المعدة:

- الشعور بالثقل حتى بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

- التجشؤ، أي طرد الهواء من المعدة عبر المريء، يمكن أن يحدث حتى من دون شرب المشروبات الغازية.

- انتفاخ البطن، يمكن أن يشعر المصاب بالتهاب المعدة بالامتلاء بعد تناول الطعام، وهذا مرتبط باضطراب عملية الهضم الطبيعية.

ولتشخيص الإصابة بالتهاب المعدة يجب الخضوع لعملية تنظير المعدة وأخذ خزعة. ويعالج التهاب المعدة باستخدام مضادات البكتيريا واتباع نظام غذائي محدد لا يحتوي على القهوة والمشروبات الغازية وبعض أنواع الخضار النيئة، لأنها تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

المصدر: فيستي. رو

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