حيلة رياضية بسيطة لخسارة الوزن

يتطلب فقدان الوزن ممارسات شاقة مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بانتظام والالتزام بنظام غذائي صارم، وهو ما قد يكون صعبا في ظل متطلبات الحياة اليومية المرهقة.

ولحسن الحظ، تشير الدراسات إلى وجود بعض الطرق التي يسهل الوصول إليها للبقاء نشيطا وتعزيز فقدان الوزن.

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ووجدت دراسات مختلفة أن المشي لمدة 30 دقيقة فقط يوميا يمكن أن يقلل من الدهون في الجسم، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالمشي، عند التفكير في فقدان الوزن، بل إن هناك حيلة بسيطة يمكنها أن تلعب دورا رئيسيا في تحقيق هدفك هذا.

وتقول دينيس ميكلاسز، المدربة الشخصية في مركز نورث وسترن ميديسن كريستال ليك للصحة واللياقة البدنية في إلينوي، في حديث لـ PopSugar: "إن شدة المشي تلعب دورا رئيسيا في مساعدة جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتحسين نظام القلب والجهاز التنفسي".

وتوصي ميكلاسز بإضافة 30 إلى 60 ثانية من المشي السريع كل ثلاث إلى خمس دقائق، تليها تهدئة لمدة 30 ثانية.

وأضافت أن حمل الأثقال أو المشي صعودا قد يساعدك على تحقيق أهداف اللياقة البدنية بشكل أسرع.

وسواء كنت تلتزم بالتمارين الرياضية أم لا، فإن المشي يعد استراتيجية فعالة لفقدان الوزن مع فوائد صحية، مثل انخفاض ضغط الدم وتحسين الحالة المزاجية وزيادة قوة العظام وتحسين عملية الهضم، وفقا لتقارير Good Housekeeping.

المصدر: نيويرك بوست