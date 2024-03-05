دراسة: شرب لترين من "دايت كولا" أسبوعيا يشكل خطورة على القلب

وجدت دراسة حديثة أن شرب 7 عبوات أو أكثر من مشروبات الحمية الغازية (دايت كولا) أسبوعيا قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

وقيّم الباحثون في الصين زهاء 200 ألف بالغ في المملكة المتحدة (لم يشخصوا سابقا بأمراض القلب) بين عامي 2006 و2010، حيث تراوحت أعمارهم بين 37 و73 عاما. ثم تابعوا حالاتهم خلال 10 سنوات لاحقة، وجمعوا عينات دم لقياس المخاطر الجينية للإصابة بالرجفان الأذيني.

وطلب من المشاركين أيضا الإجابة على استبيان مدته 24 ساعة حول نظامهم الغذائي بين أبريل 2009 وأبريل 2012.

ووجد الباحثون أن الأفراد الذين شربوا أكثر من لترين، 7 عبوات تقريبا، من المشروبات المحلاة صناعيا مثل "دايت صودا" أسبوعيا، يزيد لديهم خطر الإصابة بالرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب) بنسبة 20% مقارنة بمن لم يشربوها.

وكتب الفريق: " تبين أن الإناث الأصغر سنا يتناولن المشروبات المحلاة صناعيا أكثر من الذكور، بينما تناول المشاركون الذكور المشروبات المحلاة بالسكر بكميات أكبر".

ولاحظ الفريق أيضا أن أولئك الذين شربوا المشروبات المحلاة بالسكر وعصير الفاكهة النقي، كانوا أكثر عرضة للحصول على إجمالي كمية سكر يومية أعلى من أولئك الذين شربوا المشروبات المحلاة صناعيا.

وقال الدكتور نينجيان وانغ، المعد الرئيسي للدراسة من كلية الطب بجامعة شنغهاي Jiao Tong في الصين: "بناء على هذه النتائج، نوصي الأشخاص بتقليل أو حتى تجنب المشروبات المحلاة صناعيا أو بالسكر كلما أمكن ذلك".

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وأضاف وانغ: "إن هذه النتائج الجديدة حول العلاقة بين خطر الرجفان الأذيني والمشروبات المحلاة بالسكر والعصائر النقية قد تدفع إلى تطوير استراتيجيات وقائية جديدة من خلال النظر في تقليل المشروبات المحلاة للمساعدة في تحسين صحة القلب. وعلى الرغم من أن الآليات التي تربط بين المشروبات المحلاة وخطر الرجفان الأذيني لا تزال غير واضحة، إلا أن هناك العديد من التفسيرات المحتملة، بما في ذلك مقاومة الأنسولين واستجابة الجسم للمحليات المختلفة".

وتأتي النتائج المقلقة بعد أشهر من اعتبار منظمة الصحة العالمية المحلي الصناعي "أسبارتام" الموجود في مشروب "دايت كولا"، مادة مسرطنة محتملة.

ومع ذلك، أثار خبراء مستقلون مخاوف بشأن الدراسة، مشيرين إلى أن البيانات قصيرة المدى وتعتمد على المراقبة فقط، ما يعني أن سبب الزيادة في حالات الرجفان الأذيني غير واضح.

وقال غافين بارتنغتون، المدير العام لجمعية المشروبات الغازية البريطانية: "هذا بحث قائم على الملاحظة، أولا، لا يمكنه إثبات السبب، وثانيا، يتضمن بيانات يمكن أن تكون عرضة لأخطاء في الذاكرة أو التحيز من المشاركين. جميع المشروبات الغازية، مهما كانت مكوناتها، آمنة للاستهلاك كجزء من نظام غذائي متوازن، وليس أقلها عصير الفاكهة".

وقالت فيكتوريا تايلور، أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية: "بما أن هذا النوع من الدراسات يعتمد على الملاحظة، فإنه يمكن أن يظهر لنا الارتباطات فقط، وليس السببية. سنحتاج إلى مزيد من الأبحاث وأنواع مختلفة من الدراسات للحصول على إجابة محددة".

نشرت الدراسة في مجلة الدورة الدموية: عدم انتظام ضربات القلب والفيزيولوجيا الكهربية.

المصدر: ديلي ميل