تحذير للرجال.. الاستيقاظ ليلا "يزيد" فرص الإصابة بسرطان خبيث

كشفت دراسة جديدة أن نوم الرجال المتقطع واستيقاظهم ليلا لمدة نصف ساعة على الأقل، يزيد احتمال إصابتهم بسرطان البروستات بنسبة 20%.

وحلل الخبراء في المعهد الوطني الأمريكي للسرطان في ماريلاند، بيانات 30 ألف رجل بريطاني شاركوا في دراسات تضمنت ارتداء جهاز مراقبة يشبه الساعة لقياس الحركات الليلية واضطرابات النوم. وفي البداية، لم يكن أي من الرجال مصابا بسرطان البروستات.

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وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان، أن الرجال الذين يستيقظون لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الليل كانوا أكثر عرضة بنسبة 15 إلى 20% للإصابة بورم في البروستات في وقت لاحق.

ويعتقد الباحثون أن الخطر ينجم عن اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية (الساعة الداخلية للجسم)، الذي يخفض مستويات هرمون الميلاتونين المحفز للنوم.

وربطت دراسات سابقة بين انخفاض مستويات الميلاتونين وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. حتى أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان تدرج اضطراب النوم باعتباره سببا للسرطان.

يذكر أن عوامل الخطر الرئيسية لسرطان البروستات تشمل: التقدم في السن والتاريخ العائلي للمرض والسمنة والانتماء العرقي، حيث يكون أصحاب البشرة السوداء أكثر عرضة للإصابة بالورم بمقدار الضعف.

المصدر: ديلي ميل