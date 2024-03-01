"فرّق تسد".. نهج جديد قد يساعد في علاج أكثر سرطان يصيب الرجال

اكتشف فريق من العلماء نوعا جديدا من سرطان البروستات يمكن أن يحدث ثورة في كيفية تشخيصه وعلاجه في المستقبل.

واستنتجت الدراسة أن سرطان البروستات يتضمن نوعين فرعيين مختلفين، ما يساعد على تحديد علاجات مصممة خصيصا لكل مريض اعتمادا على نوع مرضه.

واستخدم فريق البحث من جامعتي أكسفورد ومانشستر، الذكاء الاصطناعي (AI) لدراسة التغيرات في الحمض النووي لعينات سرطان البروستات لدى 159 مريضا.

وحدد الفريق مجموعتين مختلفتين من السرطان بين هؤلاء المرضى، وتمكن من إنشاء "شجرة تطورية" توضح كيفية تطور كل منها، ليصل في النهاية إلى نوعين متميزين للمرض يطلق عليهما "الأنماط التطورية".

ويعد هذا الاكتشاف هاما للغاية، نظرا لاعتقاد العلماء أن هناك نوع واحد فقط لسرطان البروستات.

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وقال الباحث الرئيسي الدكتور دان وودكوك، من جامعة أكسفورد: "توضح دراستنا أن أورام البروستات تتطور على طول مسارات متعددة، ما يؤدي إلى نوعين متميزين من المرض. وهذا يسمح لنا بتصنيف الأورام بناء على كيفية تطور السرطان وليس فقط على الطفرات الجينية الفردية أو أنماط التعبير الجينية".

وعمل العلماء كجزء من اتحاد دولي The Pan Prostate Cancer Group (مجموعة عموم سرطان البروستات)، أنشأه علماء في معهد أبحاث السرطان (ICR) وجامعة "إيست أنجليا" لتحليل البيانات الوراثية من آلاف عينات سرطان البروستات في تسعة بلدان.

ويهدف التعاون مع مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة (CRUK)، التي مولت الدراسة، إلى تطوير اختبار جيني يمكن أن يوفر تشخيصا أكثر دقة لكل مريض، عند دمجه مع التدريج والتصنيف التقليديين، ما يسمح باتخاذ قرارات علاجية مخصصة.

وقال الدكتور روبال ميستري، كبير مديري المشاركة العلمية في CRUK: "إن العمل الذي نشره هذا الاتحاد العالمي من العلماء لديه القدرة على إحداث فرق حقيقي للأشخاص المصابين بسرطان البروستات. كلما زاد فهمنا للسرطان، زادت فرصتنا في تطوير علاجات له".

وقالت الدكتورة نعومي إلستر، مديرة الأبحاث في "أبحاث سرطان البروستات": "قد تكون هذه النتائج بداية لاتباع نهج "فرق تسد" في علاج سرطان البروستات".

نشرت النتائج في مجلة Cell Genomics.

المصدر: ديلي ميل