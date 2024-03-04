قطعوا له عضوا سليما.. خطأ طبي فادح "يحرم" رجلا من الإنجاب

أفادت تقارير بأن رجلا أرجنتينيا خضع "عن طريق الخطأ" لعملية قطع القناة الدافقة بدلا من استئصال المرارة لديه الأسبوع الماضي.

ودخل خورخي بيس البالغ من العمر 41 عاما، مستشفى "فلورنسيو دياز" في قرطبة لإجراء عملية المرارة الثلاثاء الماضي، لكن العملية تأخرت إلى اليوم التالي. وعندما استعاد وعيه بعد العملية الجراحية، أخبرته ممرضة أن الجراحين افترضوا أنه سيخضع لعملية قطع القناة الدافقة، لأن المستشفى لا يجري أبدا عمليات المرارة في أيام الأربعاء.

إقرأ المزيد

وفي حديثه مع قناة El Doce TV الأرجنتينية، قال بيس: "أشعر بالغضب الشديد والعجز لأنه لا يمكن التراجع عما فعلوه. أسئلة لا نهاية لها تدور في رأسك. لا أفهم كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الإهمال وهذا الخطأ الكبير. إنه أمر غريب للغاية لأن كلمة "المرارة" في ملفي موجودة في كل مكان، كل ما كان عليهم فعله هو قراءتها".

وأضاف بيس أن لديه ولدين بالفعل، لكنه أراد إنجاب ابنة أيضا. إلا أن الأطباء أخبروه أن فرص عكس العلمية ضئيلة. وقال: "أخبروني أنه بسبب عمري وحجم القناة، لم يعد الأمر منطقيا، وأمامي خيار وحيد لإنجاب طفل آخر وهو التلقيح الاصطناعي".

واضطر بيس إلى البقاء في المستشفى والخضوع لعملية جراحية أخرى لاستئصال المرارة. والقضية قيد التحقيق حاليا.

المصدر: RT