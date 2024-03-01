أسرع 5 مرات من "منافس قوي".. عقار جديد لإنقاص الوزن وحرق الدهون

كشفت تجربة جديدة عن عقار لإنقاص الوزن يمكن أن يحرق الدهون بمعدل أسرع 5 مرات من العقار المستخدم في تصنيع Ozempic وWegovy لمحاربة السمنة.

وتبين أن المرضى، الذين يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن ممن استخدموا الحقنة الجديدة مرة واحدة أسبوعيا، فقدوا 14.7% من وزن الجسم في المتوسط خلال 13 أسبوعا فقط. وللمقارنة، وجدت التجارب السريرية لعقار Ozempic وWegovy أن المرضى فقدوا القدر نفسه من الوزن خلال 68 أسبوعا فقط (5 أضعاف المدة).

وأدت النتائج الأخيرة المثيرة للاهتمام إلى تضاعف أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية وراء العقار، Viking Pharmaceuticals (مقرها كاليفورنيا)، ما منحها قيمة سوقية قدرها 8.5 مليار دولار، حيث تضاعف سعر سهم الشركة أكثر من أربعة أضعاف حتى الآن هذا العام.

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وتقول Viking Pharmaceuticals إن عقارها يعمل عن طريق محاكاة هرمون الببتيد 1 الشبيه بغلوكاغو (GLP-1)، هرمون Ozempic نفسه الذي يجعل المرضى يشعرون بالشبع لفترة أطول.

لكن العقار يحاكي أيضا "عديد الببتيد الموجه للأنسولين المعتمد على الغلوكوز" (GIP)، والذي يمكن أن يساعد في إبطاء حركة الطعام عبر الأمعاء، ما يضمن شعور الشخص بالشبع لفترة أطول.

وكشفت Viking أن المرضى عانوا من آثار جانبية بعد التجربة، بما في ذلك الغثيان والإقياء، لكنها قالت إن الحالات كانت خفيفة أو معتدلة.

ويحتاج العقار الجديد إلى اجتياز تجارب المرحلة الثالثة لتقييم سلامته وفعاليته على عدد أكبر من الناي قبل تأكيد هذا النجاح.

وبعد المرحلة الثالثة، سيصبح مؤهلا للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

الجدير بالذكر أن الأطباء كتبوا أكثر من 9 ملايين وصفة طبية لعقاقير إنقاص الوزن، بما في ذلك Ozempic وWegovy وMounjaro في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، مع تسابق الشركات لتوسيع العرض لتلبية الطلب.

المصدر: ديلي ميل