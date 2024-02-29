كيف يؤثر تسوس الأسنان على صحة القلب؟!

يعتبر تسوس الأسنان من الأمراض المعدية الأكثر انتشارا في العالم، حيث يؤدي عدم علاجه إلى عواقب وخيمة للصحة بما فيها التهاب في أنسجة القلب.





ووفقا لطبيبة الأسنان يلينا مارتينوفا، يساعد تسوس الأسنان على انتشار مجموعة معقدة من البكتيريا، وليس بالإمكان تشخيص المرض مبكرا بسبب بطء تطوره في مراحله الأولى.

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وتقول: "يؤدي عدم علاج التسوس، إلى تلف أنسجة الأسنان، والتهاب العصب، وتكوين كيس حول الجذر. ويمكن أن يسبب التهاب الجيوب الأنفية والتهاب العظم والنقي. والعقديات هي المسبب الرئيسي لتسوس الأسنان. كما أنها تسبب التهابا متكررا في الحلق والتهاب الأذن الوسطى، وانتكاس التهابات الجهاز التنفسي الحادة. وعندما تدخل هذه البكتيريا إلى مجرى الدم، يمكن أن تسبب التهابا في أنسجة القلب والمفاصل".

وتشير الطبيبة إلى مشكلات أخرى متعلقة بصحة الأسنان، من بينها مشكلة الأسنان المفقودة المتعددة التي تمنع مضغ الطعام بصورة جيدة، ما قد يسبب أمراض المعدة والكبد، كما أن تغيير وضع ضرس العقل يمكن أن يضر بالأسنان المجاورة ويؤدي إلى تغيرات لا رجعة فيها في المفصل الفكي الصدغي.

المصدر:نوفوستي