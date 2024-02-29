ثلاثة أعراض تشير إلى تطور تصلب الشرايين

كشفت الدكتورة إينا جيفاغينا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية الأعراض التي تشير إلى الإصابة بتصلب الشرايين.

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ووفقا للأخصائية، يحدث تصلب الشرايين بسبب تراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية، الذي يشكل اللويحات التي تعيق تدفق الدم بصورة طبيعية. ويمكن أن يؤدي هذا إلى نقص التروية وفي بعض الحالات إلى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية والغنغرينا في الأطراف السفلى وأمراض خطيرة أخرى.

وتشير الدكتورة إلى أنه عندما تسبب لويحات الكوليسترول تلف الأوعية الدموية في القلب يشعر الشخص بضغط في منطقة الصدر وبضيق التنفس. وإذا كانت هذه اللويحات في الأوعية الدموية في الدماغ فيشعر الشخص بضعف الذاكرة والتركيز والبصر. أما اللويحات في الأوعية الدموية في الأطراف السفلى فتؤدي إلى ألم دائم في عضلات الساق أثناء المشي.

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وتنصح الطبيبة للحد من تصلب الشرايين الاهتمام بالنظام الغذائي والحد من تناول المنتجات الحيوانية الغنية بالكوليسترول، ومراقبة مستوى السكر في الدم والتقليل من تناول الحلويات والمعجنات وكذلك الحد من تناول أطعمة محتوية على زيت النخيل والمشروبات الغازية والكحولية. وتوصي بممارسة نشاط بدني معتدل ومراقبة مستوى الكوليسترول في الدم حتى في حالة عدم وجود أعراض.

المصدر: نوفوستي