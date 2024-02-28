طرق بسيطة لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض الموسمية

يتعرض الكثيرون للأمراض، مثل نزلات البرد والزكام بسبب ضعف المناعة في الفترات الانتقالية ما بين فصول السنة، فما هي أبسط الطرق لتعزيز المناعة على مدار العام؟

وحول الموضوع قالت عالمة الأحياء الروسية، صوفيا تسفيتيكوفا:"يمكن تعزيز جهاز المناعة بشكل عام بتعديل النظام الغذائي والحرص على الحصول على مكملات البروبيوتيك أو ما يسمى بمعززات الحيوية، هذه المكملات لها تأثير على البكتيريا المعوية المفيدة التي تساهم في تعزيز مناعة الجسم، لكن من الضروري استشارة الطبيب قبل الحصول على هذه المكملات، وإجراء فحوصات خاصة يتم بموجبها وصف الضروري منها".

وأضافت:" الخضروات والفواكه والأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف، وكذلك الزبادي، لها تأثير إيجابي على البكتيريا المعوية، وتساهم بدعم مناعة الجسم، ويمكن دعم الجهاز المناعي أيضا بالأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الحمضيات والتفاح، لكن لا ينصح بالإكثار من الحمضيات بشكل مبالغ فيه".

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وأشارت تسفيتيكوفا إلى أهمية العديد من المواد والعناصر الغذائية لدعم المناعة مثل الزنك والسيلينيوم، حيث يمكن الحصول عليهما في الحبوب ولحم العجل والديك الرومي والثوم، وكذلك الأطعمة الغنية بفيتامين A وE مثل الجزر والسبانخ والزيوت النباتية المفيدة، كما أكدت أهمية المشي لمدة 30 إلى 40 دقيقة يوميا للحفاظ على صحة القلب والدورة الدموية ودعم جهاز مناعة الجسم بشكل عام.

المصدر: إزفيستيا