طبيب يحدد العدوى المرضية المسببة لالتهاب البروستاتا

كشف الدكتور دميتري كوروليوف أخصائي أمراض الجهاز البولي وأمراض الذكورة أسباب التهاب البروستاتا، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون السبب جنسيا.

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ويقول الأخصائي في حديث لـ Gazeta.Ru: "يمكن أن تكون العدوى موجودة في الجسم، مثل E. coli أو Klebsiella. كما أن أي الأمراض المزمنة يمكن أن تحفز تطور التهاب البروستاتا، مثل الأسنان المتسوسة، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وعندما تصل البكتيريا إلى غدة البروستاتا، تجده مكانا ملائما للتكاثر، ويبدأ الالتهاب".

ووفقا له، عادة ما يظهر التهاب البروستاتا على شكل إزعاج وألم في العجان ورأس القضيب وضعف التبول. قد يكون سريعا مع إحساس بالحرقان. بالإضافة إلى العدوى، يمكن أن تؤدي عوامل مساعدة أخرى أيضا إلى تطور المرض.

ويقول: "العوامل الأساسيةـ الخمول البدني، أي نمط الحياة الخامل، والاحتقان الوريدي في أعضاء الحوض، وكذلك الحياة الجنسية غير المنتظمة - يجب إفراغ غدة البروستاتا باستمرار، لأن ركود الإفرازات يسبب الالتهاب".

المصدر: Gazeta.Ru