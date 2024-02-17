طبيب ينفي وجود علاقة بين الأمراض المنقولة جنسيا ومقاعد المراحيض

نفى الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إمكانية إصابة الشخص بالأمراض المنقولة جنسيا نتيجة استخدامه لمقاعد المراحيض.

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ويدعو مياسنيكوف، إلى عدم تصديق رأي سائد مفاده أنه يمكن الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق العلاقة الحميمة (الأمراض المنقولة جنسيا) من خلال مقعد المرحاض.

ويشير إلى أن إصابة الشخص بمرض جنسي عن طريق مقعد المرحاض أو منشفة في الحمام ليس سوى عذرا وأسطورة.

ويقول: "عادة يوضح الرجال إصابتهم بهذه الأمراض عن طريق المنشفة في الحمام العام".

ووفقا له، لا يمكن أن يصاب الإنسان بالأمراض الجنسية عن طريق هذه الأشياء. لأن هذه الأمراض تنتقل من شخص إلى آخر فقط عن طريق الاتصال الجنسي.

المصدر: فيستي. رو