مواد غذائية ترفع بفعالية مستوى الهيموغلوبين في الدم

يؤدي انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم إلى فقر الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة بما فيها الخرف.



وتشير الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية الروسية إلى أن فقر الدم في الوقت الحاضر من الأمراض الشائعة، حيث يعاني منه ملايين الأشخاص. فما هي أسباب وأعراض مرض فقر الدم؟.

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ووفقا لها، تشمل أعراض فقر الدم الشحوب، وانخفاض مستوى ضغط الدم، والتعب، والنعاس، والدوخة، وهشاشة الأظافر والشعر. ويمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من العوامل فقر الدم، بما فيها النزيف الداخلي والدورة الشهرية الغزيرة والأمراض الالتهابية المزمنة ومشكلات في الجهاز الهضمي.

وتشير الخبيرة، إلى أن مصادر الحديد هي:

- كبد البقر الذي يعتبر أفضل المصادر للحديد الهيم، حيث تحتوي 200 غرام منه على حاجة الجسم اليومية من الحديد.

- اللحوم الحمراء غنية بالحديد بالإضافة إلى احتوائها على البروتين والمغذيات الدقيقة.

- السردين، يحتوي السردين على نسبة عالية من الحديد وعلى فيتامين B12 الضروري لصحة الدم.

أما الفيتامينات التي تساعد على امتصاص الحديد في الجسم هي:

فيتامين C، يحسن امتصاص الحديد من المصادر النباتية والحيوانية. فيتامين A، مهم لامتصاص الحديد. فيتامين B9 مهم جدا لإنتاج الهيم. فيتامين B12 الضروري لإنتاج الدم.

أما موانع تناول المواد المذكورة أعلاه فهي: مرض النقرس، ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الجسم. ما يتطلب الحد من تناول بعض أنواع الأسماك.

المصدر: فيستي. رو