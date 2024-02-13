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طبيب: الأدوية النباتية أفضل من القطرات الكيميائية في معالجة سيلان الأنف

الصحة

طبيب: الأدوية النباتية أفضل من القطرات الكيميائية في معالجة سيلان الأنف
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلن الطبيب الروسي والأستاذ في العلوم الطبية، كيريل بروشايف أن المنتجات الطبية النباتية أفضل لعلاج مشكلات الجيوب وسيلان الأنف من الأدوية الكيميائية.

وحول الموضوع قال الطبيب:"لا ينبغي أن يقتصر علاج الجيوب الأنفية ومشكلات سيلان الأنف على القطرات الأنفية الكيميائية أو القطرات المضيقة للأوعية، فالاستخدام الطويل لهذه الأدوية له آثار جانبية خطيرة.. توجد العديد من الطرق لمعالجة هذه المشكلات، ومنها غسل تجاويف الأنف أو استنشاق الأبخرة التي تحوي مواد طبية نباتية، فبعض الأعشاب والنباتات أثبتت فعاليتها بشكل ممتاز في علاج الجيوب الانفية، ومنها نبات الحمّيضة، ونبات رعي الحمام أو Verbena، ونبات الجنثيانا أو Gentiana، هذه النباتات مدرجة في التوصيات الرسمية للجمعية الروسية لأطباء الأنف".

وأضاف:"خبراء الصيدلة جمعوا خلاصات هذه النباتات بالنسب المطلوبة في الأدوية اللازمة لعلاج مشكلات الأنف، هذه المواد تقلل من تورم الغشاء المخاطي، وتعزز تجديد الأغشية المخاطية وتقلل من أعراض الحساسية".

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وأشار الطبيب إلى أن "الاستخدام الطويل للقطرات الكيميائية المضيقة للأوعية في علاج مشكلات الأنف يسبب الإدمان وجفاف الأغشية المخاطية، كما قد يتسبب بالصداع وعدم انتظام دقات القلب وارتفاع ضغط الدم".

المصدر: فيستي

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