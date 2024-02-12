3 أطعمة "من شأنها أن تدمر دماغك"

يتأثر الدماغ عادة بالعمر، وتكون مشاكل الذاكرة منتشرة بين كبار السن. وهذا ليس بالضرورة الخرف، إذ يوجد ما يسمى بفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.

ولحسن الحظ، هناك بعض الخطوات التي يمكننا اتخاذها للمساعدة في الحفاظ على قوة أدمغتنا بأفضل قدر ممكن، والنظام الغذائي هو الطريقة الرئيسية للقيام بذلك.

ومع ذلك، هناك أيضا أطعمة يمكن أن يكون لها تأثير معاكس وتلحق الضرر بخلايا الدماغ.

وكشفت طبيبة العلاج الطبيعي، جانين بورينغ من الولايات المتحدة، في مقطع فيديو على "تيك توك" عن 3 أطعمة يمكن أن "تدمر الدماغ".

ووفقا للدكتور بورينغ، فإن هذه الأطعمة هي:

سمك أبو سيف

في حين يعتقد في كثير من الأحيان أن الأسماك غذاء يعزز الدماغ بسبب محتواها من أوميغا 3، إلا أنه يجب تجنب سمك أبو سيف.

ويرجع ذلك إلى مستويات الزئبق العالية الموجودة في هذه الأسماك، وهذا المعدن الثقيل سيدمر خلايا الدماغ.

وأضافت الدكتورة بورينغ: "من المعروف أيضا أن الزئبق هو أحد أقوى السموم العصبية".

وكشفت أن دراسة نشرت عام 2020 أشارت إلى إصابة رجل مسن بمرض ألزهايمر بعد تناوله سمك أبو سيف.

وتابعت: "تصور دراسة الحالة هذه شخصا يبلغ من العمر 91 عاما يعاني من التدهور المعرفي الذي تم تشخيصه على أنه مرض ألزهايمر. ووجد أن هذا المريض يعاني من مستويات مرتفعة للغاية من الزئبق بسبب تناول أسماك تحتوي على نسبة عالية من الزئبق".

السمن

يقول الخبراء الصحيون إن الدهون الموجودة في السمن تضر بالدماغ.

وأوضحت الدكتورة بورينغ أن السمن عادة ما يكون مصنوعا من الدهون المتحولة، "وهو ما يسبب التهابا شديدا للجسم بالكامل، ولكن بشكل خاص لعقلك وجهازك العصبي أيضا".

وقد ربطت دراسات متعددة بين الدهون المتحولة والضرر الذي يلحق بالدماغ. وجاء في إحداها، التي نشرت عام 2016: "إن الدهون المتحولة (دهون T) لها تأثير سلبي على الدماغ والجهاز العصبي. ويتم دمج الدهون T الموجودة في النظام الغذائي في أغشية خلايا الدماغ وتغير قدرة الخلايا العصبية على التواصل. وهذا يمكن أن يقلل من الأداء العقلي. ولوحظت العلاقة بين تناول الدهون T وخطر الاكتئاب. وهناك أدلة متزايدة على الدور المحتمل للدهون T في تطور مرض ألزهايمر والتدهور المعرفي مع تقدم العمر".

وفي الواقع، لا يتم العثور على الدهون المتحولة في معظم أنواع السمن النباتي، ولكن يجب الانتباه إلى الملصق عند شراء أي منتج.

البطاطس المقلية

وهذا ينطبق على أي أطعمة "صديقة" لبعض الزيوت.

وتشير الدكتورة بورينغ إلى أن البطاطس المقلية عادة ما تكون مقلية بالزيت النباتي أو زيت الكانولا، وهذه الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة هي أيضا مسببة لالتهابات شديدة، وقد أظهرت الدراسات أن "تناول الكثير من الطعام المقلي يقلل من قوة عقلك".

المصدر: إكسبريس