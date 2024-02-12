اكتشاف قدرة فريدة في جهاز المناعة على مكافحة الملاريا

اكتشف باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU) قدرة فريدة لمجموعة من خلايا الجهاز المناعي (الخلايا البائية غير النمطية ABCs) على مكافحة الأمراض المعدية مثل الملاريا.

ويقدم هذا الاكتشاف رؤية جديدة لكيفية مكافحة الجهاز المناعي للعدوى، وبالتالي القدرة على تسخير دفاعات الجسم الطبيعية لمكافحة الملاريا. كما يمكن أن تكون خلايا ABCs مفتاح تطوير علاجات جديدة لأمراض المناعة الذاتية المزمنة مثل مرض الذئبة.

وقال المعد الرئيسي الدكتور شين جاو، من الجامعة الوطنية الأسترالية: "في هذه الدراسة، أردنا أن نفهم آليات إنشاء خلايا ABC في جهاز المناعة، وكذلك معرفة ما إذا كانت هذه الخلايا جيدة أم سيئة بالنسبة لنا عندما يتعلق الأمر بمكافحة العدوى. وعلى الرغم من أن خلايا ABC تساهم في الأمراض الالتهابية المزمنة وأمراض المناعة الذاتية، إلا أننا اكتشفنا قدرة غير معروفة سابقا لهذه الخلايا على مكافحة المرض".

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وأضاف موضحا: "وجد بحثنا أن ABCs لها أيضا دور فعال في تطوير الخلايا التائية المساعدة، التي تولد أجساما مضادة قوية تساعد الجسم على مكافحة طفيليات الملاريا".

وباستخدام تقنية تحرير الجينات على الفئران، اكتشف الباحثون أن الجين المسمى Zeb2 ضروري لإنتاج ABCs.

وقال البروفيسور إيان كوكبيرن، المعد المشارك في الدراسة: "وجدنا أن التلاعب بجين Zeb2 يعطل تكوين ABCs في جهاز المناعة. ووجدنا أن الفئران التي لا تحتوي على جين Zeb2 لم تكن قادرة على السيطرة على عدوى الملاريا. لذلك، تظهر النتائج أن ABCs تلعب دورا حاسما في مكافحة عدوى الملاريا".

يذكر أن الملاريا قتلت أكثر من 600 ألف شخص حول العالم في عام 2022. ويواجه الباحثون معركة شاقة لإيجاد علاجات طويلة الأمد، حيث تستمر طفيليات الملاريا في إيجاد طرق جديدة لاكتساب مقاومة للعلاجات الحالية.

نشر البحث في مجلة علم المناعة.

المصدر: ميديكال برس