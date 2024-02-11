ما تأثير الضغط الجوي المنخفض على الجسم؟

كشفت الدكتورة أولغا أولانكينا أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة تأثير ظاهرة الضغط الجوي المنخفض جدا (الأخدود) على جسم الإنسان.





وتقول في حديث لـ RT : "يحدث انخفاض الضغط الجوي إلى دون المستوى الطبيعي عادة في منطقة معينة، حيث يمكن خلال اليوم أن ينخفض بمقدار يصل إلى عشرات الوحدات من عمود الزئبق. وبالطبع مثل هذا "الانهيار" يمكن أن يؤثر في الحالة الصحية للإنسان، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني وأمراض القلب التاجية".

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وتشير إلى أنه على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم أن يولوا اهتماما خاصا لصحتهم في حالة انخفاض الضغط الجوي وقياس مستوى ضغط دمهم مرتين في اليوم.

وتقول: "إذا ارتفع أو انخفض مستوى الضغط (كلا الخيارين ممكن في حالة انخفاض الضغط الجوي)، فيجب تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب".

وتستطرد، في حال عدم عودة مستوى الضغط إلى طبيعته والشعور بالصداع أو ألم في الصدر، يجب استدعاء سيارة الإسعاف، لتفادي حدوث جلطة دماغية أو احتشاء عضلة القلب. ولكي تتحسن حالة الشخص عليه التخلي عن الكافيين والمشروبات الكحولية وعدم الاستحمام في حمام البخار، وكذلك عدم ممارسة نشاط بدني مكثف، ويفضل التجوال في الهواء الطلق أو السباحة.

وتقول: "بالإضافة إلى ذلك، من المهم جدا الحصول على قسط كاف من النوم - 7-8 ساعات على الأقل. ويجب استبعاد الأطعمة المالحة وبعض الأطعمة التي يمكن أن ترفع مستوى ضغط الدم من النظام الغذائي - المشروبات الغازية المحلاة والحلويات والدهون الحيوانية. ومن المفيد تناول التفاح وزيت الزيتون غير المكرر والأفوكادو والجوز والخضروات الورقية، لأنها تحتوي على مواد تساعد على خفض مستوى ضغط الدم".

المصدر: RT