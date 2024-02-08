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اكتشاف لغز مقاومة سرطان البنكرياس للعلاج

الصحة

اكتشاف لغز مقاومة سرطان البنكرياس للعلاج
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء من جامعة القلب الأقدس الكاثوليكية في روما لغز مقاومة خلايا سرطان البنكرياس للعلاج.

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ووفقا لمجلة Cell Reports Medicine اتضح للباحثين أن سرطان البنكرياس غير قابل للعلاج بسبب "آلية مرتبطة بتنظيم الحمض النووي الريبي المرسال، حيث عند نسخ الشفرة الوراثية إلى جزيء، قد يحدث خلل. ونتيجة لذلك، يمكن للجين نفسه إنتاج بروتينات مختلفة، بما فيها بروتينات مقاومة للعلاج الكيميائي".

ويشير الباحثون، إلى أن هناك عقاقير يمكن استخدامها في علاج سرطان البنكرياس، مثل نوزينيرسين (Nusinersen)، الذي يستخدم في علاج ضمور العضلات الشوكي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور فاليري إيغييف أخصائي الأورام الروسي، أعلن أن سرطان البنكرياس غالبا ما يتطور من دون أعراض، ولكن هناك مظاهر عديدة تشير إلى ضرورة الخضوع للفحص. من بينها فقدان الوزن المفاجئ، واضطرابات في الجهاز الهضمي، وألم في المراق الأيمن، وتغيرات في لون البول والبراز.

المصدر: فيستي.رو

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