7 فواكه يمكن لتناول أي منها ليلا أن يمنحنا نوما أفضل

يعد النوم أمرا ضروريا للحفاظ على صحة جيدة، لكن الكثيرين قد يجاهدون من أجل الحصول على قسط كاف كل ليلة، وقد يلجأ البعض منهم إلى الأدوية والعقاقير الطبية لتحقيق نوم هادئ.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يحصل البالغون على 7 ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة. وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تحقيق ذلك، فقد يكون من المفيد تجربة وجبة خفيفة يوصي بها الخبراء قبل موعد الذهاب إلى السرير.

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ويقول ماكس كيرستن، خبير النوم في "باندا لندن"، إن بعض الفواكه يمكن أن تدعم نوما أفضل أثناء الليل بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والميلاتونين والبوتاسيوم.

وأكد أن تناول إحدى الفواكه التالية بانتظام قبل الذهاب إلى السرير يمكن أن يكون مفيدا للحصول على قسط كاف من النوم:

الموز

يتمتع الموز بالعديد من الفوائد، من تعزيز الطاقة إلى تقليل الانتفاخ، لكن تناوله قبل النوم مباشرة يمكن أن يعمل بشكل مشابه لعمل هرمون الميلاتونين ويساعد في الحصول على نوم جيد، وفقا لجمعية النوم الخيرية.

وتحتوي هذه الفاكهة على مستويات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلاهما يمكن أن يريح العضلات، بالإضافة إلى التربتوفان، الذي يتحول في الجسم إلى السيروتونين ويمكن أن يساعد على تهدئة الدماغ.

الكرز

يمكن للكرز، وخاصة الحامض منه، أن يغير قواعد النوم. ويحتوي عصير الكرز الحامض على الميلاتونين، ما يجعله وسيلة طبيعية رائعة لتعزيز جودة النوم ومدته، وفقا لموقع Healthline.

الأناناس

وفقا لموقع EatingWell، يحتوي الأناناس على الميلاتونين وفيتامين C والمغنيسيوم والألياف، وجميعها يمكن أن تساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

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وقالت كيرستن إن الأناناس يحتوي أيضا على البروميلين، الذي يساعد على استرخاء العضلات بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ويمكن أن يسهل عملية النوم.

الكيوي

تم ربط الاستهلاك اليومي للكيوي بالتحسينات في نوعية النوم وكميته. وهو غني بفيتامين C ومستويات عالية من السيروتونين، واللذان يعززان الاسترخاء.

البرتقال

عند الحديث عن فيتامين C، فإننا نفكر بشكل تلقائي في البرتقال. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسكريات الطبيعية الموجودة في هذه الحمضيات أن تمنح الجسم والعقل دفعة قبل النوم مباشرة، لذلك ستكون مستعدا بشكل أفضل للاسترخاء.

البابايا

تناول البابايا في الليل يمكن أن يكون له فوائد عديدة تعمل على تحسين نوعية النوم. وأحد العناصر الغذائية الموجودة في البابايا والتي تساعد الجسم على النوم هو الكولين، والذي يدعم أيضا حركة العضلات والتعلم والذاكرة، وفقا لما ذكره موقع Medical News Today.

وأشار كيرستن إلى أن البابايا تحتوي أيضا على فيتامينات C وE، بالإضافة إلى حمض الفوليك والبوتاسيوم، والذي يساعد على استرخاء العضلات وبالتالي الحصول على نوم أعمق.

التفاح

قال كيرستن إن الألياف والسكريات الطبيعية الموجودة في التفاح يمكن أن تساعد في "منع الاستيقاظ أثناء الليل". ويمكن أن تساعد المكونات في استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين المزاج العام للشخص.

المصدر: نيويورك بوست