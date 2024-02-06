ما هي كمية الماء المطلوبة يوميا للمساعدة على إنقاص الوزن؟

عندما ترغب في إنقاص وزنك، فمن المحتمل أنك ستقوم بمراجعة نظامك الغذائي لمعرفة كيف يمكنك إجراء تحسينات.

وفي واقع الأمر، قد يكون اتباع طريقة بسيطة، مثل شرب الماء، فعالا للغاية في دعم جهود إنقاص الوزن.

وتوضح إيمي غودسون، خبيرة التغذية والمتخصصة المعتمدة في علم التغذية الرياضي، في مقال نشره موقع Eat This، Not That، كيف يمكن للماء أن يساعد على إنقاص الوزن

وقالت: "إن شرب الماء يمكن أن يكون مفيدا للمساعدة في الشبع، لكنه ليس سببا مباشرا لفقدان الوزن في حد ذاته".

فقد أظهرت دراسة أجريت في جامعة فاجينينجن في هولندا أن المشاركين الذين تناولوا مخفوق الحليب متبوعا بالكثير من الماء شبعوا بشكل أسرع من أولئك الذين شربوا القليل من الماء فقط.

وببساطة، يمكن أن يساعد الماء قبل أو بعد الوجبات على الشعور بالشبع، مما قد يؤدي إلى عادة تناول وجبات أصغر.

وأشارت غودسون إلى أن الماء مفيد أيضا لأنه يمكن أن يصرفنا عن المشروبات الأخرى الأقل صحية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وأضافت خبيرة التغذية أم شرب الماء خلال التمارين الرياضية، لا يساعد فقط على بقاء الجسم رطبا، بل إنه يمكن أن يساهم في حرق السعرات الحرارية، موضحة: " يعد ضمان بقاء جسمك رطبا أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الأداء البدني الأمثل. ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى التعب ويتحرك الأفراد بشكل أبطأ أثناء التمرين".

ما هي كمية المياه اليومية للشخص الواحد؟

عندما يتعلق الأمر بالكمية المثالية من الماء التي يجب عليك شربها يوميا لإنقاص الوزن، فلا يوجد نهج واحد يناسب الجميع.

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وتوضح غودسون: "في حين أن هناك قاعدة قديمة تقضي بضرورة شرب ثمانية أكواب من الماء سعة كل منها نحو 230 مل، فإن الحقيقة هي أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على كمية المياه التي تحتاجها، بما في ذلك عمرك وجنسك ومستوى نشاطك وصحتك العامة".

وأضافت: "بالنسبة للنساء، تبلغ كمية المياه الإجمالية نحو 11.5 كوبا يوميا، وللرجال نحو 15.5 كوبا. إلا أن هذه التقديرات تشمل السوائل المستهلكة من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الماء. ونحصل عادة على نحو 20% من الماء الذي نحتاجه من الطعام الذي نتناوله (الفواكه، الخضار، الحساء، إلخ). ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تحتاج النساء إلى نحو تسعة أكواب من السوائل يوميا والرجال نحو 13 كوبا للمساعدة على تعويض كمية الماء المفقودة".

وتوصي غودسون للحصول على الكميات اللازمة يوميا، يجب شرب الماء مع وجبات الطعام، ما يساعد على التحكم في حصة الطعام، ويمنع من تناول الطعام عندما تشعر بالشبع.

وتشير إلى أن شرب الماء قبل الوجبات يمكن أن يساعدك على التحكم بشكل أفضل في أحجام الوجبات وتقليل كمية السعرات الحرارية المستهلكة أثناء الوجبات.

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وأضافت: "إن شرب الماء طوال اليوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الترطيب. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما يخلط الكثير من الناس بين العطش والجوع وقد يصلون إلى الطعام عندما يكونون في الواقع عطشى فقط. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة تناول السعرات الحرارية".

وتأكد على ضرورة شرب الماء أيضا بعد الانتهاء من تناول وجبة صغيرة، حيث أن شرب المزيد من الماء يمكن أن يعزز شعورك بالشبع.

كما توصي أولئك الذين يلتزمون بالتمارين الرياضية بشرب الماء قبل بدء التمارين وفي أثنائها وبعد الانتهاء، وذلك لأن شرب الماء هو المفتاح لأداء أفضل ولتجنب الجفاف.

المصدر: نيويورك بوست