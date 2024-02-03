وزير الصحة الروسي: أكثر من 100 دواء لمرضى السرطان تخضع للتجارب السريرية في روسيا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في حفل توزيع الجوائز السنوي الثامن "سوف نحيا!"، أن أكثر من 100 دواء لمرضى السرطان يخضع للتجارب السريرية في روسيا.

وقال موراشكو: "اليوم، لدينا أكثر من 100 دواء (للسرطان) في مرحلة التجارب السريرية، وتم تسجيل أكثر من 130 دواء محليا العام الماضي"، وأضاف أن روسيا لديها إمكانات تصديرية في مجال الطب النووي.

ويقام حفل جوائز "سوف نحيا!" منذ عام 2017، وتُمنح هذه الجائزة لأطباء الأورام المتميزين، كما تُمنح على وجه التحديد للمرضى وعائلاتهم لثباتهم الواضح في مكافحة أمراض السرطان.

ويشمل الفائزون بالجوائز، مؤسسات الأورام والشخصيات العامة والمتطوعين ووسائل الإعلام والمتبرعين والشركات المسؤولة اجتماعيا.

ويشار بالسرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية. وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

ويعتبر السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم، لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن في حال أنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.

المصدر: RT