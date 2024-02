اكتشف علماء جامعة تكساس في مدينة أوستن فائدة ممارسة العلاقة الحميمة بصورة منتظمة لصحة المرأة.

وتشير مجلة The Journal of the American Medical Association، إلى أنه وفقا لنتائج الدراسة تؤثر ممارسة الجنس مرة واحدة في الأسبوع بصورة كبيرة على الحالة الجسدية والعقلية للمرأة. لأنه أثناء الجماع، تفرز هرمونات، مثل السيروتونين والدوبامين والإستروجين، التي تأثيرها في الجسم يضاهي تأثير النوم الجيد والنشاط البدني والتغذية السليمة.

ووفقا للباحثين، من الأفضل ممارسة العلاقة الحميمة مع شريك ثابت. لأن ممارستها مع آخرين يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا.

وتجدر الإشارة، إلى أن عالمة الجنس تريسي كوكس سبق أن أوضحت أن ممارسة العلاقة الحميمة يمكن أن تشكل خطورة على الصحة، بما فيها المساهمة في تطور السرطان. ووفقا لها، العدوى التي تنتقل أثناء ممارسة العلاقة تشمل الهربس، والكلاميديا، وفيروس الورم الحليمي البشري.

المصدر: NEWS.ru