أعشاب ونباتات مضرة لمرضى القلب

يعتمد الكثيرون على الأعشاب والنباتات الطبية لتقوية المناعة وتحسين الصحة العامة، لكن بعض هذه النباتات قد تكون مضرة لمن يعانون من مشاكل في القلب.

الجنسنج:

ينمو هذا النبات في أمريكا الشمالية وشمال شرق الصين وشرق سيبيريا، وتستخدم جذوره كمادة فعالة لزيادة الطاقة الجسدية والذهنية، وتستعمل أحيانا كمنشط في حالات التعب والإرهاق، ولكن بعض الدراسات تشير إلى أن هذا النبات قد يكون مضرا لمن يعانون من مشكلات في انتظام عمل القلب أو مشكلات ارتفاع ضغط الدم.

الشاي الأخضر:

يعتبر منقوع الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الشائعة حول العالم، وتشير العديد من الدراسات إلى أنه ينشط الدورة الدموية ويعمل كمضاد أكسدة مفيد للجسم، لكن الشاي الاخضر يحوي على كميات من الكافيين التي تسبب كثرتها مشكلات ارتفاع ضغط الدم.

المردقوش:

المردقوش أو البردقوش هو نبات عشبي معمر يتواجد بكثرة في مناطق البحر الأبيض المتوسط، ويستخدم بشكل واسع في الطب البديل، وتستعمل أوراقه طازجة أو مجففة لتحسين نكهة الطعام، وبالرغم من شهرة هذا النبات توجد تحذيرات من استخدامه لم يعانون من مشاكل في تخثر الدم، وخصوصا بعد العمليات الجراحية، إذ توجد في هذا النبات مواد تعمل كمميع للدم.

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القراص:

غالبا ما تستعمل مستخلصات نبات القراص في علاج مشكلات آلام العضلات والمفاصل، لكن هذه المواد قد يكون لها تداخلات خطيرة مع بعض الأدوية المضادة لتخثر الدم.

عشبة السنونو:

تنشر عشبة السنونو أو Chelidonium في الكثير من بلدان العالم، ولها استخدامات طبية كثيرة في علاج الاختلاجات وحصى المرارة وأمراض الجهاز الهضمي، لكن استعمالها يكون تحت إشراف الطبيب، كونها قد تشكل خطرا على بعض من يعانون من أمراض القلب التاجية وأمراض ارتفاع ضغط الدم.

المصدر: wday.ru