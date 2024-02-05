العلماء يحذرون من تقلبات مستوى ضغط الدم

اكتشف علماء من كلية لندن الإمبراطورية أن الأشخاص الذين يعانون من تقلبات مستوى ضغط الدم، أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والجلطة الدماغية.





وتشير مجلة European Heart Journal، إلى أن الباحثين تابعوا حالة أكثر من 8000 بريطاني يعانون من ارتفاع ضغط الدم لمدة 20 عاما. واكتشفوا أن التقلبات في الضغط الانقباضي (الرقم العلوي لمقياس مستوى الضغط، الذي يميز الضغط في الشرايين في اللحظة التي ينقبض فيها القلب ويضخ الدم) بمرور الوقت تصبح عامل خطر للإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب والرجفان الأذيني.

واتضح للباحثين من تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعات وفقا لمتوسط ضغط الدم الانقباضي وتنوعه. أن بين المتطوعين الذين لديهم متوسط ضغط دم انقباضي أعلى من 140 ملم عمود زئبق، هم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والجلطة الدماغية وغيرها من مشكلات القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأشخاص ذوي التباين الأدنى.

ويشير الباحثون إلى أنه حتى تقلبات الضغط ضمن القيم الطبيعية كانت مرتبطة بزيادة احتمال الإصابة بهذه الأمراض. ووفقا لهم، يمكن أن تشكل التقلبات في ضغط الدم الانقباضي بمقدار 13 ملم عمود زئبق أو أكثر على مدى خمس سنوات، مشكلات صحية خطيرة.

المصدر: gazeta.ru