أسباب انتفاخ البطن وتكون الغازات وكيفية التغلب عليها

كشفت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الأسباب المحتملة لانتفاخ البطن وتكون الغازات، وكيفية التغلب عليها.

وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن انتفاخ البطن يحتل المرتبة الأولى بين جميع اضطرابات الجهاز الهضمي. وغالبا ما يكون انتفاخ البطن مصحوبا بأعراض أخرى، مثل اضطراب البراز وآلام في البطن.

ووفقا لها، انتفاخ البطن في كثير من الأحيان ليس علامة على المرض، ولكنه يرتبط بسوء التغذية - تناول كميات كبيرة من الملفوف والبقوليات والجعة ومنتجات الألبان (إذا كان الشخص يعاني من عدم تحمل اللاكتوز). بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون سبب زيادة تكوين الغازات هو تناول الطعام بسرعة، حيث يبتلع الشخص معه كمية كبيرة من الهواء.

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ومن جانب آخر يمكن أن يكون انتفاخ البطن أحد أعراض أمراض الأمعاء والأعضاء الأخرى. قد يشير إلى الالتهابات المعوية الحادة والأمراض الالتهابية غير المعدية والأورام في الجسم. وغالبا ما تكون متلازمة فرط النمو البكتيري هي سبب انتفاخ البطن. خلال ذلك، تبدأ البكتيريا التي تعيش عادة في الأمعاء الغليظة في التكاثر بنشاط في الأمعاء الدقيقة.

وتقول: "إذا كان الشخص يشعر بالانزعاج من الانتفاخ وزيادة تكوين الغازات دائما، عليه استشارة الطبيب أو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، الذي سيجري الفحوصات والتحاليل اللازمة لتشخيص السبب ومن ثم يصف العلاج اللازم. وعادة ينصح المرضى في البداية بالخضوع لفحص دم عام، وفحص بالموجات فوق الصوتية لأعضاء البطن. وفي بعض الحالات، يلزم أيضا التشاور مع متخصصين آخرين - طبيب أمراض المستقيم وطبيب الأعصاب وأخصائي الغدد الصماء".

وفقا لها، لمنع انتفاخ البطن، يجب على الشخص اتباع نظام غذائي خاص- يتضمن الحد من استهلاك الأطعمة التي تسبب زيادة تكوين الغاز، مثل البقوليات والخبز الأسود والجبن والمشروبات الغازية والملفوف والمعجنات. كما من المهم الحفاظ على النشاط البدني، والنوم سبع ساعات على الأقل يوميا، وإذا أمكن، التوقف عن التدخين وشرب الكحول.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"