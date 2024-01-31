أعلنت الدكتورة ماريا كالوشينا أخصائية الغدد الصماء، أن أفضل طريقة لتعويض نقص اليود في الجسم هي استخدام الملح المعالج باليود، وتناول الأعشاب البحرية والبرسيمون (الكاكي) والفيجوا.

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وتشير الطبيبة في حديث لـ NEWS.ru ، إلى أن أفضل الطرق لتعويض نقص اليود هو إضافة الملح المعالج باليود إلى الطعام وبالإضافة إلى ذلك يمكن تناول الماكولات والأعشاب البحرية والبرسيمون والفيجوا الغنية بعنصر اليود. ولكن الكثيرون لا يفضلون هذه المواد أو يصعب عليهم الحصول عليها. لذلك يبقى الملح المعالج باليود أفضل مصدر لتعويض نقص اليود في الجسم.

وتؤكد الطبيبة أنه يمكن الحصول على كمية قليلة من اليود إلى جانب الأدوية التي يصفها الأطباء في الحالات التي تزداد فيها حاجة الجسم لهذا العنصر بشكل حاد. وخاصة في فترة الحمل.

المصدر: NEWS.ru