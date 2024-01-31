مواد تساعد على مكافحة الأرق

كشفت الدكتورة إيرينا ليالينا عالمة الأحياء الروسية، المواد الغذائية التي تساعد في التغلب على الأرق.



وتقول العالمة في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "الأرق هو حالة مزعجة ومنهكة يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب. يعتقد الكثير من الناس خطأ أن الكحول هو أحد طرق التغلب عليه، ويطلقون عليه اسم الحبوب المنومة الجيدة. ولكن في الواقع، هذا غير صحيح. نعم يمكن أن يؤدي تناول الكحول إلى الشعور بالنعاس ولكن لفترة قصيرة فقط، لأنه بعدها يصل إلى خلايا الدم ويستيقظ الشخص ولن يستطيع النوم".

ووفقا لها، تساعد المواد التالية على التخلص من الأرق: شاي البابونج والنعناع والريحان الليموني؛ الحليب الدافئ مع العسل؛ الموز والبروكلي لأنهما يحتويان على التريبتوفان وحمض أميني يساعد على النوم لأنه يساهم في إفراز هرمون الميلاتونين (هرمون النوم)؛ اللوز يحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد أيضا على إفراز الميلاتونين؛ الشوفان أيضا يفيد لأنه يحتوي على المغنيسيوم أيضا؛ سمك السلمون، لأنه غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي يمكن أن تؤثر في نوعية النوم.

وتقول: "للتغلب على الأرق يجب تجنب الكافيين والنيكوتين قبل النوم. كما يجب ممارسة نشاط بدني منتظم، ومن الأفضل ضبط توقيت النوم والاستيقاظ، ويجب التوقف عن استخدام جميع الأجهزة الإلكترونية قبل 30 دقيقة من وقت النوم. بالطبع قد تختلف فعالية هذه الأساليب من شخص لآخر. لذلك إذا أصبح الأرق مشكلة، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على توصيات شخصية".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"