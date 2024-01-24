أمراض تخفض خصوبة النساء لكنها لا تؤثر على قدرة الرجال على الإنجاب!

مع تزايد عدد الأشخاص في الغرب الذين يتأثرون بأمراض المناعة الذاتية، وجدت بعض الدراسات صلة بين بعض هذه الأمراض ومعاناة الرجال من مشاكل في الإنجاب.

ويعرف العلماء أن النساء المصابات بأمراض المفاصل يمكن أن يواجهن مشاكل في الخصوبة، ولكن لا يبدو أن مجموعة الأمراض هذه قد تظهر مشكلات مماثلة عندما يتعلق الأمر بالرجال.

إقرأ المزيد

وأظهرت دراسة جديدة نُشرت مؤخرا أن الرجال المصابين بأمراض المفاصل الالتهابية (IJD) هم أقل عرضة لعدم الإنجاب ولديهم أطفال أكثر من أقرانهم الأصحاء.

وباستخدام عدم الإنجاب وعدد الأطفال كمؤشرات للخصوبة، اعتمد الباحثون على مجموعة مكونة من 10865 رجلا نرويجيا مصابين إما بالتهاب المفاصل الروماتويدي (37%)، أو التهاب المفاصل الصدفي (33%)، أو التهاب المفاصل الفقاري (30%).

وتمت مقارنتهم بمجموعة مراقبة مكونة من 54325 رجلا، وهم رجال لا يعانون من هذه الأمراض. وساهمت هذه المجموعة الجماعية المكونة من 65190 رجلا في ولادة 111246 طفلا بين عامي 1967 و2021.

وكان متوسط عمر الأبوة لأول مرة 27 عاما بين الرجال المصابين بمرض التهاب المفاصل و28 عاما في مجموعة المقارنة. وكان متوسط العمر عند التشخيص 44 عاما.

وقسمت الدراسة الولادات وعدم الإنجاب إلى ثلاث فترات زمنية، تمثل كل منها تغيرات كبيرة في العلاج الدوائي لأمراض المفاصل الالتهابية: 1967-1985، 1986-1999، و2000-2021.

وأظهرت النتائج التي توصل إليها الباحثون أن الرجال الذين يعانون من أمراض المفاصل الالتهابية كان لديهم عدد أكبر من الأطفال في المتوسط في جميع الفترات الزمنية. وكان هذا واضحا بشكل خاص في الفترة الزمنية الأخيرة، حيث كانت هناك تغييرات كبيرة في كيفية التعامل مع أمراض المفاصل الالتهابية.

ووفقا للنتائج، كان متوسط عدد الأطفال الذين أنجبهم كل مريض 1.8 مقارنة بـ 1.7 في مجموعة المقارنة، وكان نحو 1 من كل 5 (21%) من المرضى دون أطفال مقارنة بأكثر من 1 من كل 4 (27%) في مجموعة المقارنة.

إقرأ المزيد

وعندما نظر الفريق في وقت بدء المرض، وجدوا أن الرجال الذين تم تشخيصهم قبل سن 20 عاما أو خلال سن الإنجاب كان لديهم أعداد مماثلة من الأطفال مثل أولئك الذين لا يعانون من أمراض المفاصل الالتهابية. ولكن بالنسبة لأولئك الذين تم تشخيصهم في سن أكبر، ظل عدد الرجال الذين ليس لديهم أطفال في مجموعة المرضى أقل بكثير مقارنة بمجموعة المقارنة (الرجال الأصحاء)، ما يشير إلى أن هناك عوامل أخرى غير المرض نفسه مهمة.

ويشار إلى أنه هذه الدراسة رصدية، وعلى هذا النحو، لا يمكن استخلاص استنتاجات قاطعة حول السبب. وبصرف النظر عن المرض نفسه، فإن العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية، والحالة الوظيفية والتدخين يمكن أن تؤثر جميعها على الخصوبة، وهي عوامل لم يتمكن الباحثون من تقييمها خلال هذه الدراسة.

لكنهم استنتجوا أن "المرضى الذكور الذين يعانون من مرض التهاب المفاصل قد يطمئنون إلى أنه لا يتوقع حدوث أي انخفاض في الخصوبة. ومع ذلك، يجب إجراء دراسات بديلة وفقا لتشخيصات محددة لتقديم معلومات أكثر استهدافا للمريض".

نشرت الدراسة في مجلة Annals of the Rheumatic Diseases في 22 يناير.

المصدر: Interesting Engineering