كيفية التعامل مع حساسية البرد

أوضحت الدكتورة ناتاليا مالتسيفا أخصائية أمراض المناعة والحساسية ماهي حساسية البرد، وكيفية التعامل معها.

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ووفقا لها، حساسية البرد هي مفهوم عام يشمل ردود فعل الجسم على درجات الحرارة المنخفضة. ويمكن أن يكون البرد سببا لتفاقم الربو، الذي هو مرض تحسسي. كما يمكن أن يسبب البرد الشرى الذي يتجلى بظهور طفح جلدي وحكة وتورم ومشكلات في التنفس وانخفاض مستوى ضغط الدم.

وتقول: "يمكن استخدام مضادات الهيستامين المضادة للحساسية في علاج شرى البرد، لأن نفس الخلايا المناعية متورطة في كلتا الحالتين. ولكن الشيء الرئيسي هو الحد من التعرض للبرد: تجنب انخفاض حرارة الجسم بشكل عام، الامتناع عن تناول المشروبات الباردة، ولمس الأسطح الباردة والثلج. كما تساعد كريمات خاصة على تقليل المخاطر من تفاعلات الجلد مع البرد".

وتنصح الطبيبة الأشخاص الذين يعانون من حساسية البرد، بعدم السباحة والغوص في المسابح المفتوحة حتى في فصل الصيف، لأنه عند الخروج من الماء تبرد مساحة كبيرة من الجسم بسرعة، ما قد تسبب حساسية البرد.

المصدر: نوفوستي