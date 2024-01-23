اكتشاف أدوية تخفض خطر الإصابة بالخرف

كشفت نتائج دراسة علمية أن تناول الستاتينات يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20 بالمئة ومرض ألزهايمر بنسبة 28 بالمئة لدى المرضى الذين يعانون من قصور القلب.

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وتشير مجلة لانسيت للصحة الإقليمية إلى أن الخبراء أجروا تحليلا لبيانات أكثر من 100 ألف مريض يعانون من قصور القلب في هونغ كونغ، كان نصفهم يتناولون الستاتينات (أدوية تخفض مستوى الكوليسترول في الدم) متوسط أعمارهم 74 سنة. أصيب منهم خلال 10 سنوات 2250 بمرض ألزهايمر و1831 بالخرف الوعائي، و5950 بنوع آخر من الخرف.

وكانت نسبة الذين تناولوا الستاتينات وأصيبوا بالخرف 7.3 بالمئة، أما النسبة بين الذين لم يتناولوها فبلغت 11 بالمئة. ووفقا لنتائج التحاليل، اتضح أن الستاتينات تقلل من خطر الإصابة بمختلف أنواع الخرف بنسبة 30 بالمئة، وأن هذه الأدوية فعالة أيضا في الوقاية من مرض ألزهايمر حيث تقلل من خطره بنسبة 28 بالمئة.

ويشير الباحثون، إلى أن نتائج دراسات سابقة أظهرت أن تناول الستاتينات يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف. وتؤكد النتائج الجديدة هذه المعلومة، مشيرة إلى أنها تنطبق أيضا على المرضى الذين يعانون من قصور القلب.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"