في اختراق جديد "رغوة أول أكسيد الكربون" تدعم علاج السرطان لدى الفئران!

يمكن لمرضى السرطان في يوم من الأيام أن يشربوا رغوة مملوءة بأول أكسيد الكربون لزيادة فعالية علاجاتهم، بعد نجاح النهج الجديد في الاختبارات على الفئران والأنسجة البشرية في المختبر.

وباستخدام تقنية إنشاء مواد احتجاز الغاز (أو GEMs)، تم إنشاء رغوة آمنة للشرب مع إضافة أول أكسيد الكربون. وبعد اختبارات ناجحة على الخلايا السرطانية في البشر والفئران، تم إعطاء الرغوة للفئران المصابة بسرطان البنكرياس والبروستات، إلى جانب مثبطات الالتهام الذاتي للخلايا.

وأدى العلاج المزدوج المفعول إلى انخفاض كبير في نمو الورم وتطوره، ما أدى إلى نتائج واعدة تكررت أيضا إلى حد ما في الخلايا السرطانية البشرية التي زرعها الفريق في أطباق بترية.

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ويقول عالم الأورام جيمس بيرن، من كلية كارفر للطب بجامعة أيوا: "المدخنون لديهم مستويات أعلى من أول أكسيد الكربون، وعلى الرغم من أننا لا ننصح بالتدخين بالتأكيد، إلا أن هذا يشير إلى أن ارتفاع أول أكسيد الكربون قد يحسن فعالية مثبطات الالتهام الذاتي. نريد أن نكون قادرين على تسخير هذه الفائدة ونقلها إلى منصة علاجية".

ويبدو أن العلاقة المفترضة بين أول أكسيد الكربون والتأثيرات الأكثر فعالية في مكافحة السرطان موجودة بالفعل، على الرغم من أن الأمر يتطلب المزيد من الأبحاث والتجارب السريرية لمعرفة ما إذا كانت الرغوة نفسها قادرة على مساعدة مرضى السرطان بشكل فعال.

وبطبيعة الحال، فإن أي علاجات يتم تطويرها يجب أن تكون آمنة للاستهلاك - فوضع ثاني أكسيد الكربون داخل الجسم لا يعتبر بشكل عام خطوة حكيمة - ولكن ذلك سيكون أسهل عندما يفهم العلماء بالضبط كيف تعزز هذه العلاجات المعركة ضد السرطان.

ويعتقد الفريق الذي يقف وراء البحث الجديد أنه من المحتمل أن ينجح هذا النهج على أنواع أخرى من السرطانات غير تلك التي تم اختبارها، ما قد يمنحنا طريقة جديدة وفعالة للحد من انتشار الورم.

نشر البحث في العلوم المتقدمة.

المصدر: ساينس ألرت