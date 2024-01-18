إنفلونزا الطيور تقتل دبا قطبيا للمرة الأولى في العالم.. فماذا يعني ذلك؟

يشكل تغير المناخ تهديدا لبقاء الدب القطبي، والآن يواجه تحديا مميتا جديدا: إنفلونزا الطيور، حيث تأكد مؤخرا نفوق دب قطبي من شمال ألاسكا بسبب المرض.

وأثرت السلالة الحالية من إنفلونزا H5N1 على نطاق واسع مقارنة بأي سلالة مسجلة سابقا. وقد شمل ذلك العديد من أنواع الثدييات، مثل الثعالب وثعالب الماء والمنك وأسود البحر والفقمات (بما في ذلك، لأول مرة، الفقمات في القارة القطبية الجنوبية).

ومع ذلك، في حين أن بعض الحالات في الثدييات ارتبطت بأعداد كبيرة من نفوق الحيوانات، فإن الحالات القليلة لدى البشر لم تظهر حتى الآن سوى أعراض خفيفة أو كانت بدون أعراض.

إذن، لماذا توجد مثل هذه الاختلافات بين الأنواع، وما هي الآثار المترتبة على نفوق الدب القطبي بالنسبة لمجموع الدببة القطبية الأوسع، وكذلك الثدييات الكبيرة الأخرى والبشر؟.

لا تتغير الشفرة الجينية البسيطة لفيروسات الإنفلونزا بشكل عشوائي فقط، ولكن أيضا عن طريق إعادة التوزيع، حيث تتبادل الفيروسات ذات الصلة الوثيقة التي تصيب الخلية المضيفة نفسها، المواد الوراثية لإنتاج جينومات جديدة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تكيف أكبر للغزو والبقاء والتكاثر داخل تلك الأنواع المضيفة.

وربما كانت هذه هي الطريقة التي أصبحت بها سلالة H5N1 الحالية تؤثر على مجموعة متنوعة من أنواع الطيور، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على بعض المجموعات السكانية.

وهناك حاجة إلى تغييرات جينية محددة للغاية حتى تتمكن فيروسات إنفلونزا الطيور من التكيف مع الثدييات المضيفة.

ولم يتم اكتشاف هذه التغييرات بعد في السلالة الحالية لفيروس H5N1. وعلى الرغم من أنه لا يمكن استبعاد انتقال العدوى من فرد إلى فرد بالنسبة لبعض أنواع الثدييات التي تأثرت بفيروس H5N1، فلا يمكن أيضا استبعاد انتقال الفيروس عموديا - أي انتقال الفيروس عن طريق الاستهلاك.

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وإذا نظرنا إلى قائمة الثدييات التي أصيبت بالعدوى بسلالة H5N1 الحالية، فسنرى حيوانات آكلة اللحوم.

ونفقت أعداد كبيرة جدا من بعض أنواع الطيور البحرية بسرعة بسبب فيروس H5N1. ويبدو أن احتمالية عثور فقمة أو دب قطبي على جثة طائر مصاب واحد على الأقل وأكلها في مستعمرة في القطب الشمالي تعاني من تفشي المرض، مرتفعة جدا.

وربما تجاوزت الأحمال الفيروسية الهائلة أجهزة المناعة لدى الفقمات، ما أدى إلى الإصابة السريعة والموت دون انتقال العدوى بين الفقمات.

ويظل الكثير من هذا افتراضيا في الوقت الحالي. ولا يمكن التنبؤ بعواقب نفوق الدب القطبي على الثدييات الكبيرة الأخرى بدرجة عالية من اليقين.

ولكن إذا كشفت الاختبارات الجينية أن فيروس H5N1 الذي يصيب الدب القطبي لا يزال غير متكيف بشكل جيد مع الثدييات المضيفة، فقد نتوقع حالات قليلة أخرى في الدببة القطبية.

ومن ناحية أخرى، ونظرا لأن فيروسات الإنفلونزا قابلة للتكيف بدرجة كبيرة، فإن المراقبة المستمرة لسلالة H5N1 تظل ذات أهمية بالغة.

التقرير من إعداد أليستر وارد، الأستاذ المشارك في التنوع البيولوجي وإدارة النظم البيئية، جامعة ليدز.

المصدر: ساينس ألرت