دراسة: مشروب طبيعي 100% قد يرتبط بزيادة الوزن لدى الأطفال

تشير دراسة جديدة إلى أن شرب كوب أو أكثر من عصير الفاكهة الطبيعي 100% يوميا قد يكون مرتبطا بزيادة الوزن لدى الأطفال.

إقرأ المزيد

ويقول الباحثون إن النتائج تدعم التوجيه للحد من استهلاك عصير الفاكهة الطبيعي الخالي من السكر أو أي إضافات أخرى، لمنع تناول السعرات الحرارية الزائدة، ومنع زيادة الوزن.

وتشير مراجعة الدراسات التي أجريت على الأطفال إلى أن كل كوب 237 مل من عصير الفاكهة الطبيعي يوميا يرتبط بارتفاع مؤشر كتلة الجسم بنسبة 0.03.

ووجدت الدراسة أيضا أن الأطفال الأصغر سنا أظهروا زيادة في الوزن أكبر من الأطفال الأكبر سنا.

ومن بين الدراسات التي تمت متابعتها مع البالغين، ارتبط عصير الفاكهة الطبيعي بنسبة 100% بزيادة الوزن، ومن بينها الدراسات التي لم تأخذ في الاعتبار تناول السعرات الحرارية.

ويقول الباحثون إن هذا يشير إلى أن السعرات الحرارية الزائدة تلعب دورا في هذا الارتباط.

وقالت المؤلفة الرئيسية، ميشيل نجوين، من جامعة تورنتو بكندا: "النتائج التي توصلنا إليها تدعم التوجيهات للحد من تناول عصير الفاكهة الطبيعي بنسبة 100%، وخاصة للأطفال الأصغر سنا، لاستهلاك الفاكهة الكاملة بدلا من عصائر الفاكهة".

إقرأ المزيد

ويقترح بعض الخبراء أن عصير الفاكهة الطبيعي بنسبة 100% قد يساهم في زيادة الوزن بسبب احتوائه على كميات كبيرة من السكريات والطاقة.

وتحتوي هذه المشروبات على القليل من الألياف أو لا تحتوي على أي ألياف مقارنة بالفاكهة الكاملة، ما يعني انخفاض الشبع.

وقد نظرت النتائج، التي نشرت في مجلة Jama Paediatrics، في إجمالي 42 دراسة، بما في ذلك 17 بين الأطفال و25 بين البالغين.

المصدر: إندبندنت