مشروب للوقاية من أمراض البرد والقرحة

كشف الدكتور سيرغي أغابكين الخصائص الطبية لنبات الزوفا، التي تحدث عنها الطبيب اليوناني أبقراط، الذي يستخدم حاليا بالطب في العديد من البلدان.

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ويتميز نبات الزوفا بأنه يزيد من مقاومة الجسم خلال موسم نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة، ويسهل عملية تنفس الأشخاص المرضى بالفعل. كما يستخدم مغلي النبات أيضا للغرغرة لعلاج التهاب الحلق. وهذه ليست جميع الخصائص المفيدة لهذا النبات المزهر الجميل.

ووفقا للدكتور أغابكين، يستخدم نبات الزوفا في الوقاية من قرحة المعدة، لأن المواد المضادة للبكتيريا التي يحتويها تكبح نشاط بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري Helicobacter pylori التي غالبا ما تسبب القرحة. كما يمكن استخدام زيت نبات الزوفا العطري في ترطيب هواء المنزل والوقاية من العدوى.

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وبالإضافة إلى ذلك يمكن عمل مشروب من نبات الزوفا مع الشاي الأسود، وحسب الرغبة يمكن إضافة ملعقة شاي من العسل إلى المشروب لتحسين مذاقه. يساعد هذا المشروب في علاج التهاب الحلق ويكون بمثابة وسيلة للوقاية من قرحة المعدة.

المصدر: فيستي. رو